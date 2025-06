Kralji ulice zaviti v črnino: za vedno sta se poslovila Uroš in Peter (FOTO)

Kralji ulice so na facebooku sporočili žalostno vest. Ta svet sta namreč zapustila Uroš Skopec in Peter Sever, ki sta bila del njihove skupnosti.

»Z žalostjo sporočamo, da sta nas zapustila Uroš in Peter. Spoznali smo se v dnevnem centru. Njuni življenji sta bili zaznamovani z izzivi, ki jih morda nikoli ne bomo v celoti razumeli. Kljub težkemu bremenu, ki sta ga nosila, sta bila del naše skupnosti in za seboj pustila sled. V mislih smo z vsemi, ki so ju poznali in se ju bodo spominjali. Počivajta v miru!« so zapisali v društvu.

Obiskovala ga je na infekcijski kliniki

V objavi so dodali tudi nekaj besed medicinske sestre Jerneje Čater. »Petra sem spoznala, ko je ležal na Infekcijski kliniki, kamor sem ga hodila obiskovat. Spomnim se, ko sva sedela za mizo in se debelo uro pogovarjala. Spominjala se ga bom po svetlih, otroških očeh, radovednosti in sanjarjenju.«