V Bohinju, ki te dni poka po šivih od množice obiskovalcev, se ribiški čuvaji, policija in medobčinska služba že poldrugo desetletje ubadajo s precej neobičajnimi turisti. Na obrežju Save Bohinjke med Sotesko in Nomenjem so se prvi v skrite kotičke s starimi kamperji naselili Romi iz Francije in iz reke brez dovolilnic nalovili neverjetne količine rib, mimogrede pa so še olajšali kakšnega ribiča ali turista za denarnico, ki jo je pustil v avtu. Nato so se jim pridružili »domači turisti«, domnevno Romi iz Kočevja, Žabjeka, Ribnice in Novega mesta. Ti se niso ukvarjali toliko z ribolovom, bolj...