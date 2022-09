Združeno kraljestvo ima novega kralja, in sicer kralja Karla III. Iz statističnega urada so sporočili, da imamo tudi pri nas Kralja Karla, in to ne samo enega: »Sporočamo, da smo v Sloveniji našli celo več kot samo enega Kralja Karla, vendar točnega števila zaradi statistične zaupnosti ne smemo zapisati.«

Ker je oseb z imenom in s priimkom Kralj Karel v Sloveniji zelo malo, statistični urad ne sme povedati točnega števila. Pripravili pa so več statističnih podatkov o povezanosti med Slovenijo in Združenim kraljestvom. Tako smo izvedeli, da imamo v Sloveniji kar nekaj oseb z britanskimi kraljevimi imeni: 3.052 imamo Elizabet, Charlesov manj kot 5, Karlov pa 1.122.

V Sloveniji živi 435 moških in 257 žensk z državljanstvom Združenega kraljestva.

Med državama poteka tudi živahna blagovna menjava. Lani smo tja izvozili za 646 milijonov evrov blaga, uvozili pa ga za 373 milijonov. Največ smo izvozili cestnih vozil, električnih strojev in naprav ter naprav za telekomunikacijo, uvozili pa največ medicinskih in farmacevtskih proizvodov, cestnih vozil in pogonskih strojev.