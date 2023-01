Kraken na pohodu tudi pri nas: ta različica se še hitreje širi, to so njeni simptomi

Na pohodu je nova različica novega koronavirusa, ki so jo strokovnjaki poimenovali kraken. Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) v poročilu o oceni nevarnosti ocenjuje splošno raven tveganja kot nizko. Tveganje je zmerno do visoko za ranljive posameznike, kot so starejši ter necepljeni in imunsko oslabljeni ljudje, odvisno od njihove stopnje imunosti.

Vendar strokovnjaki poudarjajo, da zaenkrat obstaja več vrzeli v znanju, zato se lahko ta ocena spremeni v prihodnjih tednih, ko bo na voljo več dokazov.

Zgodnji simptomi te različice so podobni kot pri omikronu: kihanje, šibkost, povečan izcedek iz nosu, glavobol in bolečine v kosteh.

Razkuževanje rok je pomembno. FOTO: Thamkc Getty Images/istockphoto

Matematično modeliranje, ki ga izvaja ECDC, kaže, da bi lahko kraken postal prevladujoč v Evropi po enem do dveh mesecih glede na njegovo ocenjeno stopnjo rasti. Trenutno ni nobenih signalov, da bi bila resnost okužbe s kraknom drugačna kot pri prej krožečih podvrstah omikrona. Zaskrbljujoče pa je predvsem dejstvo, da se kraken v Združenih državah trenutno širi 12 odstotkov hitreje kot druge različice, zato bi lahko v naslednjih nekaj mesecih postal prevladujoč,« je povedala Andrea Ammon, direktorica ECDC. »V luči tega ECDC priporoča izvedbo ustreznega testiranja, povečanje števila cepljenih proti COVID-19 ter okrepitev ukrepov za preprečevanje in obvladovanje okužb, kot je prezračevanje notranjih prostorov in ustrezna uporaba obraznih mask.