Kraje na grobovih po Sloveniji: nekoč kradli medeninaste izdelke, danes pa ...

Pokopališče mnogim pomeni oazo miru, kjer se spominjamo svojih najbližjih. Gre za namensko urejeni prostor, kjer se žalujoči lahko povežejo s pokojnimi, jim uredijo grob, a kot kaže, tja ne vstopajo le ljudje s čistimi nameni. Lastniki grobov namreč poročajo, da z grobov njihovih družinskih članov izginjajo rože, vaze in drugo okrasje. Na večjih pokopališčih pri nas so že v preteklosti uvedli videonadzor, za varnosti pa dodatno skrbijo bodisi varnostniki v Ljubljani ali mestno redarstvo v Mariboru, a dolgi tatinski prsti še vedno najdejo priložnost za krajo.

Če so preteklostiv tatovi odtujevali večinoma medeninaste izdelke - vaze in laterne, pa danes pogosto izginejo že zasajene rože in sveče.

Kljub fizičnemu pregledu pokopališč in videonadzoru prihaja do kraj

V pogrebnem podjetju Maribor pravijo, da sicer redno izvajajo nadzor in sodelujejo z mestnimi redarji pri dnevnem nadzoru na območju pokopališč, a je zaradi velikega števila grobnih mest ter več tisoč obiskovalcev dnevno vsa grobna mesta nemogoče fizično nadzorovati, niti to ni dovoljeno. Kljub številnim varnostnim ukrepom prihaja do manjših tatvin nagrobne opreme, sveč, aranžmajev in posajenih rastlin. Tudi na ljubljanskih Žalah pravijo, da kljub večji stopnji varnosti, ki jo imajo na pokopališčih, ni mogoče preprečiti vseh kraj.

Da je zagotovo več odtujitev, kot pa so sam seznanjeni z njimi, pravijo upravljavci pokopališča v Novem mestu, ki zato težko komentirajo razsežnost tatvin. »Verjetno prevladujejo kraje stvari, ki so manjše vrednosti, kot so cvetje, sveče, vazice, razni drugi dodatki«. Potrjujejo, da kraje svojce »zelo ujezi, razžali«, a kljub vsemu vandalizma običajno ne prijavljajo organom pregona.

»Zneski ukradenih predmetov so nizki, a ne gre zanemariti čustvenega pomena«

Z »vsakodnevnimi problemi kraje predmetov z grobov kot tudi tistimi, ki so v skupni rabi, kot so zalivalke za rože,« se srečujejo tudi v Komunali Kranj, ki skrbi za dve pokopališči, in sicer za Mestno pokopališče Kranj in pokopališče Bitnje, pravijo v Kranju in dodajajo, da so zneski ukradenih predmetov so sicer nizki, a ne gre zanemariti čustvenega pomena, ki ga imajo za žalujoče.

Že na večjih pokopališčih so kraje obsojanja vredne, zato je toliko bolj nerazumljivo, da imajo težave s krajami na manjših pokopališčih. Na pokopališču Stara Gora, ki ga upravlja Komunala Nova Gorica pravijo, da se tatvine dogajajo, a da so zelo redke. V ta namen pokopališče odklepajo in zaklepajo vsak dan po predhodnem poletnem ali zimskem urniku, pokopališče pa ni pod videonadzorom.

Na udaru tudi svečomati

V Murski Soboti so grobovi, kot kaže, varni, saj občasno opažajo le manjši vandalizem, kot so kraja cvetličnega aranžmaja ali sveče, zato pa je bil pri njih na udaru že večkrat svečomat, zaradi česar razmišljamo tudi o videonadzoru.

»Širša družba mora prepoznati pomen pokopališč«

Pokopališča se trudijo, da bi se svojci žalujočih počutili varne na pokopališčih, a kot kaže, obstajajo posamezniki, ki ne čutijo spoštovanja do spomina na pokojne in povzročajo neprijetnostim svojcem. Kaj bi lahko še naredili, da bi bilo kraj manj? V pogrebnem podjetju Maribor pravijo, da je »pomembno, da širša družba prepozna pomen pokopališč in se zaveda, da kraja iz grobov prizadene tiste, ki žalujejo. Spodbujanje empatije, spoštovanja in ozaveščanja o tej problematiki je ključno za spremembo družbenega odnosa do pokopališč in za zaščito spomina na pokojne, zato je problem treba naslavljati na sistemski ravni«.

V tujini izkopavajo celo grobnice

Zasledili smo, da v tujini, iz držav nekdanje skupne države, poročajo celo o predrznih tatovih, ki se lotevajo kraj grobnic, kjer naj bi se obetali skriti zaklad, a doslej o vreči zlata še niso poročali, le uničenju grobnice in praznem izkupičku. Upravljavci grobov po Sloveniji takšnih dejanj niso zasledili. Grobnic namreč tudi ni mogoče izkopavati, saj v njih ni zemlje, ampak imajo v celoti obzidan podzemni del. V primeru, da bi prišlo do uničenja grobnice, pa bi se na policiji to obravnavalo ne kot tatvina, ampak kot hujša oblika kaznivega dejanja, skrunitev groba.