Krajani so se uprli gradbincu: nad kamnolom odločno s peticijo

Javno naznanilo, da namerava zasebni investitor iz Slovenj Gradca – gre za podjetje Gradbeništvo Kuster – vzpostaviti kamnolom le nekaj sto metrov jugovzhodno od naselja Srednji Dolič v Občini Mislinja, je na noge dvignilo prebivalce, peticijo proti nameri jih je v zgolj nekaj dneh podpisalo že več kot 200. Od 17 do 29 let »Kot predsednik vaške skupnosti jasno izražam nasprotovanje odprtju kamnoloma v Srednjem Doliču. Zavedam se vseh negativnih posledic, ki jih prinaša tak projekt; od nenehnega hrupa in prahu do zmanjšane kakovosti življenja krajanov in uničevanja naravnega okolja. Naša dolž...