NE DOVOLIJO
Krajani so se uprli gradbincu: nad kamnolom odločno s peticijo
V kamnolomu bi gradbinec iz Slovenj Gradca nakopal 870.000 kubičnih metrov kamna.
Odpri galerijo
Celoten članek je na voljo le naročnikom.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.
Obstoječi naročnik? PRIJAVITE SE
Predstavitvene informacije
Komentarji:
09:51Kaos na ulicah prestolnice: Fazani so bili vsi posprejani in popisani, pa zelo objestni (FOTO)
1.Ob tem posnetku vam bo zaledenela kri: oglejte si trenutek, ko letalo obrne supercelična nevihta (VIDEO)
3.Absurd na sodišču! Brutalno pretepeni kmet Čemažar moral pojasniti sodnici: »Ribe ne živijo med krompirjem«