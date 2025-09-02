NE DOVOLIJO

Krajani so se uprli gradbincu: nad kamnolom odločno s peticijo

V kamnolomu bi gradbinec iz Slovenj Gradca nakopal 870.000 kubičnih metrov kamna.
Fotografija: Približno šest hektarov je velik kamnolom, ki razburja krajane Doliča. FOTO: Dejan Vodovnik
Odpri galerijo
Približno šest hektarov je velik kamnolom, ki razburja krajane Doliča. FOTO: Dejan Vodovnik

Dejan Vodovnik
02.09.2025 ob 08:20
Dejan Vodovnik
02.09.2025 ob 08:20
Javno naznanilo, da namerava zasebni investitor iz Slovenj Gradca – gre za podjetje Gradbeništvo Kuster – vzpostaviti kamnolom le nekaj sto metrov jugovzhodno od naselja Srednji Dolič v Občini Mislinja, je na noge dvignilo prebivalce, peticijo proti nameri jih je v zgolj nekaj dneh podpisalo že več kot 200. Od 17 do 29 let »Kot predsednik vaške skupnosti jasno izražam nasprotovanje odprtju kamnoloma v Srednjem Doliču. Zavedam se vseh negativnih posledic, ki jih prinaša tak projekt; od nenehnega hrupa in prahu do zmanjšane kakovosti življenja krajanov in uničevanja naravnega okolja. Naša dolž...

Celoten članek je na voljo le naročnikom.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

kamnolom Slovenija peticija Mislinja Dolič

Priporočamo

Del Slovenije že pod vodo, najhujše šele prihaja (FOTO in VIDEO)
Panika: Melania Trump v bolnišnici ...
Groza na Hvaru: modras ugriznil deklico (5) na plaži, rešili so jo v zadnjem trenutku
Kaos na ulicah prestolnice: Fazani so bili vsi posprejani in popisani, pa zelo objestni (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Nov pripomoček za vse, ki iščejo varno alternativo

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Zakaj mladi tako množično odhajajo v tujino?

 
Promo

Prava paša za oči: tako je lahko videti tudi vaš dom

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Komentarji:

Priporočamo

Del Slovenije že pod vodo, najhujše šele prihaja (FOTO in VIDEO)
Panika: Melania Trump v bolnišnici ...
Groza na Hvaru: modras ugriznil deklico (5) na plaži, rešili so jo v zadnjem trenutku
Kaos na ulicah prestolnice: Fazani so bili vsi posprejani in popisani, pa zelo objestni (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Predstavitvene informacije

 
Promo

Nov pripomoček za vse, ki iščejo varno alternativo

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Zakaj mladi tako množično odhajajo v tujino?

 
Promo

Prava paša za oči: tako je lahko videti tudi vaš dom

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.