Kraj, ki mu pravijo slovenske Benetke, in šest razlogov, zakaj je vreden obiska

Reka Vipava, ki tu izvira, je nekaj posebnega, saj je v Evropi edina reka z deltastim izvirom, zato boste v kraju našteli kar sedem njenih stalnih izvirov. Zavarovani so kot naravni spomenik, v njih pa temperatura vode med letom le malo niha – od 8,5 do 10 stopinj. Če k vsemu naštetemu dodate še podatek, da je prav tu nastajala slovenska televizijska serija Najini mostovi, do odlične priložnosti za odkrivanje mostov in kotičkov v priljubljeni ljubezenski zgodbi ni več daleč. Preberite več na onaplus.si.