Kraj brez gasilskega doma je kot moški brez brkov (FOTO)

MINULI konec tedna se je na tekmovalnem poligonu pri gasilskem domu PGD Šoštanj – mesto zbralo 14 ekip, med njimi ena ženska desetina domačink, z zelo staro gasilsko opremo z vseh koncev države. Ko so pred štirimi desetletji priredili prvo takšno srečanje, se takrat odgovorni funkcionarji PGD Šoštanj in pobudniki niso povsem zavedali, kako pomembno je ohranjati gasilsko zgodovino, s tem stare črpalke, zaščitne obleke in čelade ter prevozna sredstva za ročne, kasneje motorne brizgalne.

Negotovo vreme

Ob vsem pa so bili že od začetka pomembni druženje, vključevanje in motiviranje mladine ter krepitev gasilskega duha, ki je na mednarodni ravni v Sloveniji zares nekaj posebnega. Nekdo je v šali dejal, da je slovenski kraj brez gasilskega doma kot moški brez brkov. Industrijsko mesto Šoštanj pa se ponaša z ustanovitvijo prostovoljne protipožarne brambe že 1. junija 1879, torej kot PGD Šoštanj – mesto letos deluje že 146 let.

Pršilo je vsepovsod, zlilo se je tudi iz oblakov.

Da so vrli gasilski možje med prvimi začeli tekmovanja s starimi pumpami že pred 40 leti, pa gre zasluga takratnemu poveljstvu društva, ki ima močan, nov pogon tudi v času od nastanka samostojne Občine Šoštanj. Zdaj so v ekipi predsednik Klemen Mežnar, podpredsednik Andraž Roškar, poveljnik Vojko Bricman ter iz tega društva predsednik GZ Šaleške doline Boris Lambizer, ki je bil ob tokratnem tekmovanju nadzornik. Franc Pečečnik je predstavljal komisijo za veterane GZŠD. In ker vse to odločno podpira tudi šoštanjski župan Boris Goličnik, nekdanji poveljnik občinskega poveljstva, ostaja trdnost gasilstva dolgoročno pomemben del varnosti, solidarnosti ter gasilske kredibilnosti.

V negotovi vremenski napovedi je sledilo povelje za napad in natančno merjenje časa ter pravilnosti izvedbe taktično gasilskih spretnosti ob črpanju vode ter brizganju na požarne tarče. Nekateri so šegavo predstavili svoje ekipe, društva in različno starodobno gasilsko opremo ter tehniko.

6 LET je imela najmlajša tekmovalka.

Tako je bilo v vročem, soparnem in kmalu zatem precej deževnem popoldnevu mokrih precej tekmovalcev in gledalcev. Med nastopajočimi so bile tudi tokrat zveste ekipe PGD, Šmarje - Sap pri Ljubljani, Vipava, Žalna pri Grosuplju, Pijava Gorica, Braslovče, Kapla Pondor, Šmartno ob Paki, Letuš, Topolšica, Markovci v Prekmurju, Parižlje-Topovlje, PGD Šoštanj – mesto z dvema desetinama ter Dekani na Primorskem, ki so zaradi tehničnih zapletov po 17 letih rednih udeležb s svojo desetino tokrat skoraj zamočili.

Dobro utečeni stroj

A so se po gasilsko znašli ter prispeli s praznično, štiričlansko ekipo prijateljstva in napovedjo, da bodo navzoči tudi v drugi 40-letnici na tako izjemnih srečanjih kot doslej. Kot vsakič v resničnih razmerah je vse steklo kot dobro utečeni stroj; montaža sesalne cevi, zagon motorja ali ročno črpanje, razvitje gasilnih cevi, privitje spojk na razdelilne ventile in brizganje curkov z natančnim merjenjem na tarčo. Vmes so dobro ohranjene gasilske vozove, pumpe in motorne brizgalne z gasilsko opremo postavili na ogled množici občudovalcev.

Stare gasilske črpalke na ogled FOTO: Jože Miklavc

Vsem plakete

Gasilsko tekmovanje se je tudi v dežju nadaljevalo po pregledu in sprejemu ekip pred komisijo. Ocenjena pravilnost, izmerjeni čas in zadetek s curkom vode v tarčo so ob drugih podatkih pomenili uvrstitev. In zadovoljstvo ob dobro izvedeni vaji. Domala vse motorne pumpe so vžgale na prvo, bilo je nekaj zapletanja z odvijanjem cevi in pritiskom curka, da je špricalo pri razdelivcih ob površno privitih spojkah, naliv pa je pritisnil tudi izpod neba. Tekmovanje se je zaključilo ob odlični organiziranosti na poligonu, izračunu rezultatov in slovesni razglasitvi. Pokalov res ni bilo za vse, so pa, kot je bilo edino zares primerno, vse razglasili za zmagovalce jubilejne prireditve.

Med ženskami so z ročno pumpo nastopile domače veteranke iz PGD Šoštanj – mesto. Z ročnimi brizgalnami je slavila ekipa PGD Pijava Gorica pred Letušem in Šmarjem - Sapom. V konkurenci starih motornih pump so triumfirali PGD Topolšica pred ekipama Kapla Pondor ter Parižlje-Topovlje.

Vipavci so se zagnali, kot bi gorelo. FOTO: Jože Miklavc

Prireditelj je razdelil spominske plakete za naj dosežke: šestletni(Parižlje) za najmlajšo tekmovalko, 15-letnemu(Topovlje) za najmlajšega tekmovalca, 91-letni domačinkikot najstarejši ter 87-letnemu(PGD Žalna) kot najstarejšemu tekmovalcu. Nagradili so najizvirnejšo desetino (PGD Šmarje - Sap) in najbolj oddaljeno desetino iz PGD Markovci v Prekmurju. Vse ekipe so prejele spominsko plaketo organizatorja ob 40-letnici tekmovanj s starimi brizgalnami.

Na veliki finale dogodka, pravi gasilski šov, je že čakala množica ljubiteljev drugačnega pumpanja z najbolj gasilsko skupino Čuki; staro in mlado je navdušila na praznični veselici, ki jo je začela s Pa smo šli na pumpo …

Domači veterani FOTO: Jože Miklavc

Nadzorniki so temeljito opravili svoje delo. FOTO: Jože Miklavc

Ob najstarejši črpalki za spomin FOTO: Jože Miklavc

Slovesno za začetek in zaključek 40-letnice FOTO: Jože Miklavc

Veterani iz Dekanov so pogostili domačine. FOTO: Jože Miklavc

Gasilcem iz Kaple Pondor je razneslo dvojak. FOTO: Jože Miklavc

Letušani so bili za mišji curek na drugem mestu. FOTO: Jože Miklavc

Veteran iz Šmartna ob Paki FOTO: Jože Miklavc

Dogodka se je udeležilo 14 ekip. FOTO: Jože Miklavc