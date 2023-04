Kradli baker, zažgali cerkev! (FOTO)

Ob cesti, ki povezuje Novo mesto in Semič, popotnika na dolenjsko smučišče vabi tabla z napisom Gas na Gače. Zima je mimo, mimo table Gače pa so jo eni mahnili – po baker. Žrtev so našli v vaški cerkvi, nekdanji podružnični kapeli, posvečeni svetemu Petru in Pavlu. Omenja jo že Janez Vajkard Valvasor, zgrajena pa je bila morda že v 15. stoletju. Cerkev je po odhodu kočevskih Nemcev propadla, domačini so večino materiala odnesli. Ostal je le zvonik, katerega streha je bila popravljena leta 2004. Preberemo, da so zvonik in preostale ruševine še danes spomeniško zaščitene. Zvonik pa ni več tak, k...