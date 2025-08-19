PREDHODNI PREIZKUS

KPK zdaj preverja ravnanje celotne Golobove vlade

KPK je med prijavami z očitki, vezanimi na imenovanje namestnika predsednika KPK Davida Lapornika za državnega tožilca, dobila tudi prijavo zoper ravnanje vseh članov vlade.
Fotografija: KPK je med prijavami z očitki, vezanimi na imenovanje namestnika predsednika KPK Davida Lapornika za državnega tožilca, dobila tudi prijavo zoper ravnanje vseh članov vlade. FOTO: Blaž Samec
STA, M. U.
19.08.2025 ob 18:13
Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je med prijavami z očitki, vezanimi na imenovanje namestnika predsednika KPK Davida Lapornika za državnega tožilca, dobila tudi prijavo zoper ravnanje vseh članov vlade. Preverja jo v predhodnem preizkusu.

Prijave z očitki o domnevni zlorabi položaja Lapornika in premierja Goloba so na KPK odstopili policiji

Prijave z očitki o domnevni zlorabi položaja Lapornika in premierja Roberta Goloba pa je, kot je napovedala, 13. avgusta odstopila policiji.

Potem ko je vlada Lapornika imenovala za državnega tožilca, so se na Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) namreč zvrstile prijave z očitki o zlorabi položaja za pridobivanje osebne koristi tako Lapornika kot premierja Goloba, in sicer skozi namigovanja na medsebojni dogovor. 

Prejeli so tudi prijave o nasprotju interesov Lapornika v primerih odločanja na KPK. Te je komisija v skladu z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije odstopila DZ. Zakon namreč določa, da DZ nadzira nasprotje interesov tako predsednika komisije za preprečevanje korupcije kot obeh njegovih namestnikov.

image_alt
Nova razkritja o zaposlitvi nečaka Luke odmevajo, Golobov kabinet ne komentira, to pravi KPK

Prijavo, ki vsebuje očitke glede domnevno spornih ravnanj članov vlade v tej zadevi, pa na KPK obravnavajo v predhodnem preizkusu.

Lapornik namreč na KPK odloča tudi v postopkih, ki tečejo zoper premierja Goloba. Komisija je pod drobnogled vzela morebitno nasprotje interesov pri njegovem prijateljevanju z nekdanjim predsednikom sveta Splošne bolnišnice Celje Tomažem Subotičem ter sume kršitve integritete, povezane z očitki nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar o političnih pritiskih premierja na policijo. Glede slednjega je sicer KPK osnutek končnih ugotovitev že vročila Golobu, postopek pa je po navedbah KPK v zaključni fazi že od marca letos.

V vednost tudi Pirc Musarjevi 

Prijave o očitkih, vezanih na Lapornikovo imenovanje, je KPK v vednost poslala tudi predsednici republike Nataši Pirc Musar, ki imenuje člane senata komisije.

image_alt
Prvi odzivi na preiskavo KPK zaradi Golobove afere Karigador: »Gre za njegovo zaščito in vtis, da ga preiskujejo«

V predsedničinem uradu so za STA navedli, da postopek imenovanja Lapornikovega naslednika še ni stekel. V uradu namreč še niso prejeli obvestila KPK, da je odločba vlade o imenovanju Lapornika pravnomočna. Ko bodo to obvestilo prejeli, bo postopek imenovanja Lapornikovega naslednika stekel, so zatrdili v uradu predsednice.

 

 

