KPK ugotovil nasprotje interesov politika

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je zaključila postopek ugotavljanja nasprotja interesov v primeru glasovanja občinskega svetnika Občine Ravne na Koroškem Milana Škafarja. Ugotovila je kršitev določb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije glede nasprotja interesov. Ugotovitve še niso pravnomočne, saj je bil zoper njih sprožen upravni spor, o katerem bo odločalo upravno sodišče.



Škafar je v letu 2020 prejel osrednjo nagrado ravenske občine (gre za finančno nagrado v višini dveh plač). Zase je glasoval tudi sam, zato je že takrat župan Tomaž Rožen vprašal, ali je šlo za konflikt interesov. Postopek je bil predan KPK.



Komisija pojasnjuje, da so se vse uradne osebe v skladu s 37. členom ZIntPK dolžne izogibati nasprotju interesov, da morajo biti pozorne na vsako dejansko ali možno nasprotje interesov in morajo storiti vse, da se mu izognejo, ter svoje funkcije ne smejo uporabiti za to, da bi sebi ali komu drugemu uresničile kakšen nedovoljen zasebni interes. To pomeni, da se morajo v praksi izogibati okoliščinam oz. postopkom, v katerih se odloča o pravicah/koristih za njih (torej za uradne osebe same), za njihove družinske člane in za druge fizične/pravne osebe, s katerimi imajo uradne osebe osebne, poslovne ali politične stike