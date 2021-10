KPK: Privilegiral je točno določenega ponudnika in s tem omogočil neenakopravno obravnavo ponudnikov

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je ugotovila, da je marca in aprila 2020 tedanji državni sekretar na ministrstvu za gospodarski zavoj in tehnologijo (MGRT) Aleš Cantarutti v povezavi z naročili zaščitne opreme pri družbi Medicop z več dejanji neutemeljeno posegal v delo Zavoda RS za blagovne rezerve, privilegiral točno določenega ponudnika ter s tem omogočil neenakopravno obravnavo ponudnikov. V zvezi s sklenjenimi pogodbami z družbo Medicop je namreč državni sekretar nepooblaščeno odobril hitro realizacijo nakupa kisika, poslal več navodil za realizacijo ponudb oziroma pogodb ter se vpletel v urejanje bančne garancije: »V funkciji državnega sekretarja teh pristojnosti ni imel, saj je bil za vodenje postopkov javnega naročanja za nabave zaščitne opreme pooblaščen Zavod za blagovne rezerve.«

»Z navedenim je tedanji državni sekretar kršil 17. člen zakona o državni upravi in prekoračil svoje pristojnosti ter s tem ravnal v nasprotju s pričakovanim delovanjem in odgovornostjo državnega sekretarja, kar predstavlja kršitev integritete. V skladu z ZIntPK je integriteta 'pričakovano delovanje in odgovornost posameznikov in organizacij pri preprečevanju in odpravljanju tveganj, da bi bila oblast, funkcija, pooblastilo ali druga pristojnost za odločanje uporabljena v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi.'«