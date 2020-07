KPK preiskuje Pivčevo, ona pa: Plačala sem sama

Medtem ko se je ministrica za kmetijstvo v četrtek zvečer zelo burno in precej nenavadno odzvala na vprašanja novinarja Pop TV , ko jo je vprašal o njenem družinskem obisku in nastopu v reklamnem spotu družbe Vinakras, je dan kasneje pojasnila, da je stroške zasebnega dela obiska plačala sama, so poročali v Dnevniku na RTV. Na vprašanje, ali ne gre morda za konflikt interesa, je dejala, da sama ne vidi nobenega konflikta interesov in da spot ni reklamne narave, temveč gre zgolj za skupne fotografije, ki so nastale na dogodku.Po poročanju RTV je Pivčeva zatrdila, da nima nobenih zadržkov do tega, da vse pojasni protikorupcijski komisiji (KPK), ki je že vzela pod drobnogled njen družinski obisk na Krasu. So pa pri KPK ob tem povedali, da je pri javnih funkcionarjih težko določiti mejo med javnim in zasebnim in da je to bolj stvar moralne integritete posameznika.Koalicijske stranke so za zdaj brez komentarja. Pravijo, da se jim ne zdi primerno komentirati zadeve, opozicija pa je dokritična. »Pivčeva bi najlažje zaprla vprašanja, če bi takoj položila račune na mizo takoj,« je dejal. Dodal je še, da je neprimerno in v konfliktu interesa, če ministrica, ki je pristojna tudi za vinogradniško panogo, nosi reklamo zgolj enega vinorodnega okoliša.