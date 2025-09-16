KPK notranjemu ministrstvu prekrižala načrte glede nakupa helikopterjev

Je želel minister pri podpisu pogodbe potunkati prvega med policisti?

Pet pred dvanajsto, no, dejansko dve uri in pol pred včeraj načrtovanim podpisom pogodbe za nakup novih namenskih helikopterjev za izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP), je notranji minister Boštjan Poklukar slovenski javnosti sporočil, da se to (še) ne bo zgodilo. Razlog tiči v včeraj zjutraj sprejetem sklepu senata Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) za vložitev zahtevka za revizijo za razveljavitev postopka javnega naročila za nakup helikopterjev. O zahtevku bo morala odločiti Državna revizijska komisija. Namestnica predsednika KPK Tina Divjak je pojasnila, da bo ob ...