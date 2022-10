KPK nad Goloba: to so ugotovili glede njegovega premoženjskega stanja

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je ugotovila, da je premier Robert Golob kršil določbe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, je poročala POP TV. Ustrezno dopolnjen popis premoženjskega stanja je namreč KPK poslal šele po preteku zakonsko določenega roka, zato mu je protikorupcijska komisija izrekla pisno opozorilo.

Golob bi moral KPK ob odhodu z mesta predsednika uprave družbe Gen-I celovito seznaniti s svojim premoženjem, česar pa po besedah vodje službe za preventivo na KPK Vite Habjan Barborič ni storil. Zato ga je komisija pozvala, da to stori na način, da ponovno izpolni obrazec in v celoti popiše premoženjsko stanje.

Opozorilo zavezancu, da v prihodnje spoštuje zakonske obveznosti

Golob je njihove zahteve izpolnil in poslal ustrezno dopolnjen popis premoženja, a šele konec maja, nekaj dni po svečani zaprisegi pred poslanci. Ker je z zamudo kršil določbe iz zakona, saj je obe prijavi izpolnil po preteku zakonsko določenega roka, mu je KPK za storjena prekrška izrekla pisno opozorilo.

»Gre za opozorilo, ki je namenjeno zavezancu, da naj v prihodnje spoštuje zakonske obveznosti,« je povedala Habjan Barboričeva. Obenem je pojasnila, da se je komisija odločila, da bo opozorilo zadostovalo, ker ob tem niso nastale škodljive posledice in ker gre za dejanje neznatnega pomena.

»Ko je podjetje Gen-I prešlo v last države, je Robert Golob KPK poročal o svojem premoženjskem stanju. Ob prenehanju funkcije je komisiji pomotoma poročal zgolj o spremembi premoženjskega stanja,« pa so zadevo za STA pojasnili v premierjevem kabinetu. Dodali so, da je premier po naknadnem pozivu KPK svoje obveznosti v celoti izpolnil.