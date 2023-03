Kot zna le Janša: ste videli, kako se je tokrat spravil na Toninove?

V poslanskih skupinah opozicije se bojijo, da bo davčna reforma, o kateri so se ta teden pogovarjale vladne stranke, dodatno obremenila državljane. Izračunov sicer še ni, a kot pravijo v NSi, lahko glede na dosedanje delovanje koalicije, ki ima velike potrebe in veliko obljublja, pričakujemo nove davke in višanje obstoječih.

»Jasno je, da koalicija išče denar, išče nove davčne vire za svoje velike potrebe,« je tako dejal poslanec NSi Janez Cigler Kralj in se zbal, da bo vlada te vire našla pri novih davkih ali višanju obstoječih. »V poslanski skupini NSi želimo jasno povedati, da to po našem mnenju ni prava smer,« je poudaril.

Ob takšen stališču NSi, torej odločnemu ne novim davkom, pa se je oglasil tudi prvak SDS Janez Janša. Prek tviterja je sporočil: »Neverjetno. NovaSlovenija, ki je včeraj prisegla, da ne bo ničemur več nasprotovala in bo samo še ZA, je tokrat PROTI.«. A seveda ni ostalo le pri teh besedah, zato je šef SDS dodal še: »Kar seveda podpiramo. Če ne bo že jutri obratno. Prelahko letijo prisege naokrog.«