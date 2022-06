Kot živini okrog vratu obesili liste s podatki: vpleteno tudi slovensko podjetje?

V Levici po razkritju zlorab tujih delavcev napovedujejo, da bodo področju uvožene delovne sile posvetili posebno pozornost. Teden po odkritju zlorab delavcev v podjetjih v Kozini so namreč v javnost prišle fotografije novih zlorab, v katere naj bi bilo domnevno vpleteno tudi slovensko avtoprevozniško podjetje. Ministrstvo je o zadevi obveščeno.

Kot so danes sporočili iz Levice, so »šokirani nad fotografijo skupine bangladeških iskalcev dela, ki so jih posedli na tla ter jim kot nekakšni živini okrog vratu obesili liste z osebnimi podatki«. Po navedbah medijev naj bi bilo v tovrstno početje domnevno vpleteno tudi slovensko avtoprevozniško podjetje.

Ministrstvo za delo, ki ga vodi Luka Mesec, je o zadevi že obveščeno in pridobiva natančne informacije, pravijo v Levici.

Kot dodajajo, je fotografija vnovična demonstracija izkoriščevalskega odnosa do delavcev, še posebej delavcev migrantov, ki prihajajo na delo v Slovenijo.

Delavska svetovalnica je prejšnji teden s pomočjo medijev razkrila hude kršitve pravic delavcev v podjetjih Marinblu in Selea iz Kozine, ki sta v lasti družine nekdanjega državnega sekretarja Borisa Šuštarja. Odgovorni v podjetjih so sicer kršitve zanikali.