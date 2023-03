Kot strela z jasnega: poslovil se je Roman Didović (51)

»Predčasno se je od nas poslovil dolgoletni sodelavec, soustanovitelj Beletrine in dragi prijatelj Roman Didović,« so sporočili iz zavoda Beletrina. Nadaljevali so takole: »Spominjali se ga bomo kot srčnega in sočutnega človeka, ki je zmeraj povezoval in navdihoval ljudi okoli sebe.«

Didović je bil tudi direktor Študentske organizacije Univerze v Ljubljani.

​