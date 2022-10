Kostanjev praznik: ob kostanju teknile tudi rodičinke (FOTO)

Že 21. leto je v Rodiku potekal tradicionalni Kostanjev praznik, ki so ga pripravili člani domačega turističnega društva in krajevne skupnosti ob številnih urah prostovoljnega dela domačinov.

Tihožitje

Sončno vreme je po dveh letih premora na stičišče Brkinov in Krasa privabilo več kot štiri tisoč obiskovalcev od blizu in daleč ter iz tujine; vsi so uživali v objemu kostanjev, kostanjevih jedi in drugih kulinaričnih dobrot, kot tudi v športu in rekreaciji ter zabavi in druženju. Okoliški travniki so prelevili v polna parkirišča.

Športno dopoldne

Rekreacijsko dogajanje se je začelo že v dopoldanskem času, ko so se številne družine z otroki odpravile na pohod po Mitskem parku v iskanju lintverjevega zaklada pod vodstvom zgovorne vodnice Brede Geržina. Več kot 220 udeležencev je tako spoznavalo pripovedno izročilo Mitskega parka, ki spada v čezmejno turistično destinacijo za ohranjanje varstva in promocijo dediščine skupaj z Mošćeniško Drago na Hrvaškem.

Otroci so med potjo iskali zaklad in reševali uganke. Po okoliških poteh se je na več kot triurni kostanjev pohod podalo več kot sto odraslih pod vodstvom izkušenih vodnikov domačega Planinskega društva Slavnik, ki ga od začetka vodi predsednik Vojko Dobrila in ki je ob letošnjem občinskem prazniku Občine Hrpelje - Kozina za 20 let uspešnega delovanja prejelo občinsko pohvalo.

Domača ekipa kostanjarjev

Na gorsko kolesarsko turo po brkinskih poteh v dolžini približno 40 kilometrov se je podalo 80 kolesarjev, letos pa so organizatorji po besedah vsestransko aktivne organizatorke Valerije Pučko zbrali nekaj manj tekačev kot prejšnja leta. Več ekip se je pomerilo v stari pastirski igri s škrabami, kjer sta v tekmah na izločanje slavila domača tekmovalca Zlatko Emran in Oskar Race. Ustvarjalne delavnice Jesen v Rodiku so pritegnile najmlajše.

Kuhalo dvajset ekip

Po vasi so postavili več kot 40 stojnic, na katerih so ponujali domače in lokalne izdelke in pridelke kot tudi izdelke umetnostne in domače obrti. Kar dvajset kuharskih ekip je poskrbelo za pestro in bogato kulinarično ponudbo jedi, ki so se kuhale v bakrenih kotlih. Obiskovalci so se zelo razveselili in z veseljem izbirali med najrazličnejšimi golaži, njoki, polento, bogračem, joto, kraško ječmenko, štruklji in omletami in seveda sladkimi dobrotami.

Rodiški letnik 52 je ponujal tradicionalno joto, mlajši letnik 78 ocvrt krompirček, pustni odbor pasulj, domači šolarji pa so poskrbeli za palačinke oz. rodičinke z najrazličnejšimi namazi. Že nekaj let se v Rodik pripelje velik avtobus z ekipo Zveze kulturnih društev Občine Kidričevo s prijatelji, ki so tudi letos ponudili tradicionalni krompirjev golaž. Ekipa hrpeljsko-kozinske občine, ki jo je vodila županja Saša Likavec Svetelšek, je pripravila divjačinski golaž, za katerega je meso prispevala Lovska družina Žabnik Obrov.

50 kg je imela torta.

Letos je bila dobra gobarska bera in ekipa Kulturno-turističnega društva Pregarje, znana po organizaciji tradicionalnega gobarskega praznika na Pregarjah, je kot vedno pripravila zelo okusen gobarski golaž z belo krompirjevo polento. Slastne jedi je hitro zmanjkalo.

Na drugi strani vasi je z okusno vegetarijansko jedjo, ki so jo naslovili brkinska žlobudra, postregla ekipa z Artviž. Z najvišje ležeče brkinske vasi Artviže (817 m) je kuharski mojster Ivan Zupančič, Cesarjev po domače, pripravil zelenjavno mineštro, za katero je uporabil najrazličnejšo sezonsko zelenjavo z domačega vrta z začimbami, gobami in kostanji, kar pač ponujajo travniki in gozdovi v jesenskem času. Zraven je zelo teknil domači kruh s semeni, ki ga je sam spekel.

Torta velikanka

Po vsej vasi je dišalo po pečenem kostanju, za kar so poskrbeli rodiški kostanjarji. Domačini so v tednu pred praznikom nabrali kar tono in pol kostanja. Nekaj so ga surovega prodali, največ pa so spekli bodisi v bobnih pralnega stroja bodisi v kotlih ter na dveh velikih žarih.

Manjkalo ni niti sladkih dobrot, ki so jih prispevale domače gospodinje. Pecivo s poudarkom na tistem iz kostanja smo si najprej ogledali na razstavi, potem pa ga je bilo mogoče tudi kupiti. Vrhunec je praznik doživel s prihodom kostanjeve torte velikanke, ki je tehtala 50 kilogramov in za katero je bilo uporabljenih 300 jajc. Torta, ki so jo pripeljali na vozu, je nastala pod pridnimi rokami Kristine Prelec v slaščičarni Tortica v Lokvi; mlada slaščičarka, ki je ob 20-letnici rodiškega kostanjevega praznika pripravila 20 tort, jo je odprla pred sedmimi leti.

Pekli so ga v bobnih Kot je povedala gonilna sila Kostanjevega praznika in aktivna članica TD Rodik Valerija Pučko, so bili organizatorji zelo zadovoljni, da je prazniku uspel v vsem svojem sijaju. Tudi letos so bližnji gozdovi kljub suši zagotovili dovolj kostanja. Marljivi domačini so ga nabrali kar tono in pol. Največ so ga obiskovalci zaužili pečenega, nekaj manj pa so ga pokupili svežega za domačo uporabo. Bobni pralnega stroja so se tudi letos spremenili v pripravo za pečenje kostanja na plinu, medtem ko so v kotlih zanetili drva in zopet zakurili dva velika žara na oglje.

V sladko torto velikanko, ki je ponazarjala kostanjevo drevo, sta po pozdravnem nagovoru domače županje zarezala županja Saša Likavec Svetelšek in predsednik KS Rodik Gregor Mihelj. Torta je bila hitro razprodana. Za zabavo sta z glasbenimi ritmi poskrbeli skupini Jackson in Ku Adn.

Ekipa Pregarij ob kotlu pregarskih gob

Zbrana druščina FOTOgrafije: Olga Knez