Koščakov hrih: pot sreče s fitnesom dobiva še pasji park

Zelena pljuča mesta, ki jih predstavljajo gozdovi, so tista oaza, ki v betonskih džunglah prinaša svežino ljudem, čisti in absorbira umazan zrak ter človeška pljuča polni s kisikom. Eno samo listnato drevo menda s tem življenjsko pomembnim plinom oskrbi od dva do deset ljudi na dan. Tam, kjer se razprostira prostrani gozd, je življenje varnejše in prijetnejše. Funkcija gozda je poleg njegove materialne vrednosti in pomembnosti tudi zatočišče. Hram, kjer okoliški prebivalci najdejo svojo oazo miru, energije, vitalnosti in družabnosti.

Ne samo zdravje, v osrčju zelenega parka se skriva tudi pot do sreče. V Grosupljem, na Koščakovem hribu, tesno ob hiši zdravja, se razgrne Pot sreče z urejenimi stezicami in športnorekreativnim središčem, kjer že potekajo tedenske vadbe posebej za starejše pa tudi za preostale krajane, ki si visoko nad mestom utrgajo čas za sprostitev in užitek v naravi. Lokalni športniki pa fitnes na prostem že izkoriščajo kot podporno vadbo pri treningih.

Mlade performance cheer plesalke iz Tial dance studia so popestrile program s simpatično navijaško točko. FOTO: Jana Roštan

Vadbeni otok z različnimi vadbenimi elementi gozdičku daje novo podobo, predvsem pa vsebino, ki jo kanijo kmalu obogatiti tudi s pustolovskim parkom, prostorom za piknik, otroškim igriščem in pasjim parkom, vsebinami, kot pravijo na občini Grosuplje, »ki bodo prijazno vabile in prijetno obogatile naš vsakdan«.

Za krepitev turizma

Koščakov hrib z urejanjem rekreativnih poti in dodajanjem različnih vsebin dobiva podobo mestnega parka. Župan dr. Peter Verlič rad uporabi primerjavo, da je »kot Rožnik za Ljubljančanke in Ljubljančane in morda tudi obiskovalce od drugod. Naša občina ponuja veliko lepih kotičkov v naravi, kjer lahko občutimo posebno energijo, mir, tišino, ptičje petje. Vodomčev gaj na Cerovem je zagotovo takšen zaklad, pa Krajinski park Radensko polje, ob robu katerega nas vabi tudi center ohranjanja narave Žabja hiša. Imamo tudi nekaj vzpetin, gričev, kamor se je prijetno povzpeti, ni prestrmo.

Mestni park Koščakov hrib pa bo bogata popestritev vsega tega. Nekateri so že zdaj radi zahajali tja gor – v bližnji gozd, v naravo, na sprehod, za rekreacijo ali da si preprosto umirimo misli in napolnimo baterije. Zdaj pa smo ga začeli urejati kot mestni park, da bodo poti lepo urejene, lahko dostopne, da bodo ob njih postavljene klopce za posedanje, ob njih koši. Vnašamo tudi nove vsebine, ki nam bodo ponudile še dodatne možnosti za rekreacijo in druženje, prijetno preživljanje prostega časa v naravi.«

Za močne mišice rok in nog FOTO: Grega Rozina

Lučka Jere iz Turizma Grosuplje izpostavlja, da je odprtje vadbenega otoka »eden od prvih korakov, potrebnih za oživitev Koščakovega hriba ter hkrati za spodbujanje zelenega turizma v občini Grosuplje, ki se seveda neposredno navezuje na osrednjeslovensko regijo, z močnim turističnim tokom v Ljubljani«. Poleg Poti zdravja so zlasti v času epidemije ljudje odkrivali Ostri vrh in Kucelj, zaživele so rekreacijska turistična točka bajer Zacurek in druge raznolike tematske poti. »Vse z namenom predstavitve lepot naših krajev in preživljanja kakovostnega prostega časa v naravi.«

Prihaja še športni park

Podžupan Janez Pintar, ki je z najstarejšo občinsko svetnico Valentino Vehovec prerezal trak, pa je meščanke in meščane vzpodbudil z besedami alpinista Nejca Zaplotnika, ki jih je ta zapisal v svoji knjigi Pot. »Kdor išče cilj, bo ostal prazen, ko ga bo dosegel, kdor pa najde pot, bo cilj vedno nosil v sebi. Vsi bomo nosili s seboj neki cilj, ali je to zdravo življenje, ali je to sprehod, lepša postava, ali kaj podobnega,« je k popotovanju po isti poti pozval vse generacije z željo, da narava ostane čista.

Vsi bomo nosili s seboj neki cilj, ali je to zdravo življenje, ali je to sprehod, lepša postava, ali kaj podobnega.

»Da odpadke odnesemo s seboj v mesto oziroma da jih odvržemo v smetnjake. In le tako, z našim skupnim sodelovanjem, bo ta pot ostala lepa, čista in seveda tudi vzdrževana.« Mestni park z vadbenim otokom je dostopen z dveh strani, od zdravstvenega doma in Hotela Admiral. Nekje na sredini je prostor s 13 vadbenimi elementi, v kovinski izvedbi z videzom lesa, ki so opremljeni z opisi za izvajanje vaj za moč nog in rok, za krepitev trebušnih mišic, pa za izvajanje vaj za ravnotežje, preskoke ...

Najmlajši se lahko preskusijo na plezalni steni ali preverijo neustrašnost na ziplinu. Tudi pot do njih je označena z informacijskimi tablami in totemi. S smerokazi pa je označen tudi na novo urejen tekaški krog. »Zagotovo nam bo Koščakov hrib v prihodnje ponudil še več. In na Koščakov hrib bomo zagotovo še raje in še pogosteje zahajali, tudi tisti, ki ga do zdaj morda nismo poznali,« se nad zelenimi pljuči mesta navdušuje župan Verlič, ki razkrije drzne načrte za krepitev zdravja občanov tudi z izgradnjo novih športnih igrišč po okoliških krajevnih skupnostih Velika Račna, Spodnja Slivnica, Velika Stara vas in Velika Ilova Gora.

13 vadbenih elementov so postavili.

Krona vsega pa bo športni park v Brezju, kjer se predvideva ureditev več igrišč za različne panoge in drugih športnih in rekreativnih površin. »To bo gotovo velika pridobitev za šport v naši občini,« še dodaja župan. »Za nove rekreativne površine, za razvoj športne infrastrukture si v občini ves čas prizadevamo.«