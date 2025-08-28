Dan pred prvo tekmo Slovenije, žalostna vest: poslovil se je Sašo

Dan pred prvo tekmo, ki jo bo slovenska reprezentanca odigrala na evropskem prvenstvu v košarki, se je poslovila ena od legend slovenske košarke.

Sašo Grilj se je dolgo boril z zahrbtno boleznijo, a njegovo telo ni več zdržalo. »Bil je prava klubska košarkarska legenda, brez katerega si desetletja nismo znali predstavljati domžalske košarke - morda je brez njega sploh nikoli ne bi bilo,« so Sašu v spomin zapisali pri klubu Kansai Helios Domžale, kjer so spomnili, da je bil Sašo Grilj član Košarkarskega kluba Domžale od same ustanovitve, leta 2000 pa je postal tudi častni član.

Košarki se je zapisal že v mladih letih in športu ostal predan vse življenje. Med drugim je bil trener podmladka in članske ekipe domžalskih košarkarjev, leta 1962 je njihove pionirje popeljal celo do naslova republiških prvakov. Brez zadržkov lahko rečemo, da je Sašo Grilj Domžale vpisal na košarkarski zemljevid, tako slovenski kot zemljevid nekdanje skupne države.

Kot športni funkcionar in ljubitelj gibanja je bil aktiven tudi na drugih športnih področjih, v njegovi dolgoletni karieri pa se je nabralo tudi nemalo anekdot, s katerimi je nasmejal in razvedril klubske kolege, prijatelje in znance, ki ga bodo za vedno ohranili v svojih srcih in spominih