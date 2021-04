Koroški rokodelci se predstavijo

Organizatorka velikonočne razstave Zdenka Uršnik FOTOGRAFIJE: Jože Miklavc

Velikonočno vezenje

Svoje znanje in ljubezen do rokodelskega umetniškega ustvarjanja je združilo okrog 20 članic lokalnih društev. Ob pobudi predsednice Univerze za tretje obdobje Velenjeter navdušenju nad razstavnimi eksponati vodje galerije mag.je v galeriji postavljenih več kot 50 del.Okrasne in praktične aranžmaje tvorijo vezenine, kot so prti, prtički in dekorativne vezenine, keramične podobe in figure kot velikonočni motivi, dekoracije v kombinaciji z naravnimi vejicami vrb ter različne posode in košare z velikonočnimi pirhi. Še posebno veliko predmetov je v različnih kombinacijah razstavila, ki oblikuje v tehniki keramike gambatte.Kulturno-umetniško društvo Gambatte beleži tretje leto samostojnega delovanja, prej pa je 10 let delovalo kot keramičarska skupina v okviru Društva Šaleških likovnikov, šteje 17 članov. Združujejo ljubitelje keramike in ustvarjanja z glino, ob tem želijo svoje člane tudi izobraževati o različnih tehnikah in načinih oblikovanja gline.Krožek Spominčice deluje pod vodstvom mentorice ​za ohranjanje in razvijanje kulturne dediščine na področju vezenja, medgeneracijskega povezovanja ter druženja in ohranjanja zdravja in vsesplošne kakovosti življenja. Vse to povezuje vezilje v Šaleški dolini že 25 let na Univerzi za tretje življenjsko obdobje Velenje. KUD Harmonija Šoštanj, ki ga vodi predsednicapa ljubiteljsko deluje na področju oblikovanja gline, plesa, gibanja za zdravje, rekreacije in športa.