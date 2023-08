Poveljnik GZS koroškim gasilcem: »Ni res, da je katastrofa in da nimajo osnovne opreme«

Številna gasilska društva so v intervencijah po poplavah obrabila opremo, ki jo zdaj primanjkuje. V Gasilski zvezi Slovenije trdijo, da so vseskozi v stiku z vsemi društvi, pomagajo pa tudi z razporejanjem gasilcev in zagotavljanjem potrebne opreme, a le, če se društva na njih obrnejo po pomoč, je za STA pojasnil poveljnik zveze Franci Petek.

O pomanjkanju opreme jih niso obvestili

Petek je ob tem dejal, da gasilci iz Prevalj, ki so v torek na družbenem omrežju Facebook pisali o pomanjkanju opreme, zveze o tem niso obvestili. Trdi, da bi jim zveza ob pozivu zagotovila osnovno opremo za osnovno operativno pripravljenost iz drugih regij. Po njegovih besedah teče tudi pomoč med društvi, saj so med seboj povezana. »Ni res, da je katastrofa in da društva nimajo osnovne opreme,« je povedal.

Država bo gasilskim društvom povrnila intervencijske stroške, je danes vnovič zatrdil obrambni minister Marjan Šarec. Društva bodo lahko takoj po preklicu državnega načrta za zaščito in reševanje v aplikacijo Vulkan vnesla podatke, izplačila sredstev pa se lahko nadejajo še pred iztekom valute za plačilo računov za nakup nove opreme. Poziv za zbiranje intervencijskih stroškov gasilskih enot bo izveden takoj po zaključku državnega načrta zaščite in reševanja, med upravičene intervencijske stroške štejejo stroški nadomestil plače in povračil stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči, stroški goriva, maziva, popravil poškodovane opreme in nadomestila uničene opreme, čiščenja zaščitne gasilske opreme ter prehrane in napitkov.

Vseeno pa nekaterim društvom primanjkuje večjih zadev, Petek pa jim je svetoval, naj se povežejo z drugimi društvi. »Tega ne more rešiti Gasilska zveza Slovenije, ta trenutek na žalost tudi država ne, lahko rešimo le znotraj naše organizacije, znotraj regije,« je prepričan. Ob tem gasilska zveza nima sredstev, da bi lahko finančno pomagala društvom.

Minister za obrambo Marjan Šarec pa je danes na Facebooku gasilsko zvezo pozval, naj ažurno seznanja društva, da bodo dobili povrnjene stroške intervencije. »Presenečen sem, da naš resorni minister govori neresnice, kot minister bi lahko povedal, da intervencija še poteka in da je še nemogoče zbirati intervencijska sredstva za posamezna društva,« je bil kritičen Petek.

SMS-donacije

Gasilska zveza od začetka intervencije zbira tudi SMS-donacije in donacije na svoj transakcijski račun, zaenkrat pa so skupaj zbrali okrog 100.000 evrov. Trenutno so tudi pred podpisom pogodbe z banko Nova KBM, ki jim bo donirala 1,5 milijona evrov.

Z 31. avgustom preklicana aktivacija državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah Poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan je z 31. avgustom ob 6.25 preklical sklep o aktivaciji državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah, ki je bil zaradi katastrofalnih poplav na širšem območju države aktiviran 4. avgusta ob isti uri, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. S koncem aktivacije državnega načrta bodo prenehale veljati tudi odredbe poveljnika Civilne zaščite, ki so bile izdane med 4. in 31. avgustom za izvajanje operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči. Zaradi stanja po poplavah pa ostajajo v veljavi odredbe, ki se nanašajo predvsem na intervencijske ukrepe na vodni infrastrukturi, postavitev montažnih mostov na državnih in lokalnih cestah, odvoz nesortiranih in nevarnih odpadkov, logistično podporo mednarodnim enotam, ki nudijo pomoč, izvajanje psihosocialne pomoči prebivalcem na terenu ter spremljanje in urejanje podatkov v aplikaciji Poplave 2023. Te odredbe bodo veljale najdlje do 30. septembra.

»Po tistem, ko bomo zbrali vse intervencijske stroške, pa bomo na osnovi kriterijev tudi vsa ta sredstva do centa razdelili med vse deležnike, ki so utrpeli škodo,« je zatrdil Petek. Nekaj denarja že imajo na računu, a ne bodo šli v nakup opreme za posamezna društva, saj želijo delovati transparentno. Društva bodo tako po zaključeni intervenciji dobila sredstva za intervencijske stroške od države in dodatna sredstva tudi od Gasilske zveze Slovenije, ki so jih zbrali z donacijami. Zveza sicer od države ne dobiva denarja, razen za lastno delovanje, je za STA še pojasnil poveljnik zveze.