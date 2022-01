Koronavirus v Sloveniji: od desetih, ki pridejo na PCR-test, je šest pozitivnih

V nedeljo so opravili 7901 PCR-testov, pozitivnih pa je bilo 4967 vzorcev (62,9 odstotka). To pomeni, da imamo v Sloveniji 70.748 aktivnih primerov. Opravili so še skoraj 42.000 hitrih testov.

V povprečju, če gledamo zadnjih sedem dni, vsak dan odkrijejo 6421 novih primerov koronavirusa.

V bolnišnicah je 566 oseb s koronavirusom, od tega jih 156 potrebuje intenzivno zdravljenje. Umrlo je še sedem oseb, ki so bile pozitivne na novi koronavirus.