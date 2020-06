Koronavirus tudi na nacionalki

V Ljubljani so jih prerezali po dve, policija v akciji (FOTO)

Slavje ob rojstnem dnevu naše države se je za nekatere Ljubljančane danes zjutraj zaključilo s strašnim odkritjem. V noči na 25. junij so vandali v bližini Kongresnega trga, kjer je potekala državna proslava na predvečer dneva državnosti, prerezali gume več avtomobilom višjega srednjega razreda, nam je sporočil bralec in dodal, da so prerezali tudi po dve gumi na osebni avto.