V torek so potrdili sedem novih okužb z novim koronavirusom, testiranje pa so opravili pri 1222 osebah, so sporočili iz vlade. V torek je bilo hospitaliziranih sedem oseb, od tega dve na intenzivni negi. Zapisali so še, da ni bilo novih smrtnih žrtev zaradi covid-19.Okužbo so do zdaj potrdili pri skupno 1541 osebah, opravili pa so 95.387 testiranj. Umrlo je 109 bolnikov s covidom-19.Kljub temu, da se pri nas v zadnjih dneh odkrivajo novi primeri okužb, pa infektologinja Bojana Beović miri in pravi, da je stanje obvladljivo . Danes bo tudi jasno, kakšni bodo novi vladni ukrepi. Minister Hojs je v torek namignil, da bo morda znova obvezna uporaba zaščitnih mask v zaprtih prostorih, Jelko Kacin pa je napovedal vzpostavitev posebnih objektov za namen karantene