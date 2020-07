Koronavirus se širi, toliko novih primerov koronavirusa imamo

V Sloveniji so včeraj prisotnost virusa sars-cov-2 preverili v 530 vzorcih, od tega je bilo 16 oseb na virus pozitivnih. V bolnišnicah je trenutno 11 pozitivnih bolnikov, nobeden od njih pa ni na intenzivni negi. »Pričakovati je velik skok ob povečanju opravljenih testov,« predvideva Jelko Kacin.



Predvčerajšnjim je bilo opravljeno 716 testiranj, pozitivnih je bilo 21. Še dan prej, torej v petek, je bilo pri 1456 testiranih vzorcih 30 pozitivnih. Vlada sklicala novinarsko Zaradi poslabšanja razmer je vlada aktivirala novi studio. V dvorani so tako po novem navzoči novinarji in novinarke, snemalci in tehnične službe pa ne več.



Epidemiološko stanje, zlasti na zahodnem Balkanu, se drastično poslabšuje, pravi Kacin. Do poslabšanja je prišlo po njegovem zlasti tam, kjer so se zgodile volitve. Opozarja na Srbijo, kjer število okuženih še naprej raste. Na volitve so se nedavno podali na Hrvaškem, kmalu tudi v Severni Makedoniji. Kršila karanteno Kacin je javnost opozoril, da so v zadnjih dneh izvajali večji nadzor karanten na območju Maribora in Ljubljane. V prestolnici so v vseh 34 primerih ugotovili, da se ljudje držijo odrejene karantene. V drugem največjem slovenskem primeru je bilo nekoliko drugače: 27 oseb so preverili, ugotovili pa štiri nepravilnosti: dveh oseb ni bilo na naslovu, kjer bi morali biti, za dve pa so ugotovili, da sta najverjetneje dali napačne podatke, saj na naslovu, ki sta ga navedli, sploh nista poznani.



Kacin od inšpektorjev pričakuje, da bodo svoje prioritete preusmerili v nadzor zaradi zamejitve širjenja virusa.