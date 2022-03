Koronavirus še ni izginil: To po skokovitem skoku okužb napoveduje Logarjeva

V ponedeljek so v Sloveniji ob 2113 PCR-testih in 15.884 hitrih antigenskih testih potrdili 4202 okužbi z novim koronavirusom, največ po 16. februarju. Število primerov aktivnih okužb se je po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) v primerjavi s predhodnim dnem povečalo za 1687 na 27.597. V primerjavi s prejšnjim ponedeljkom so ta ponedeljek potrdili 1061 okužb več.

Ali je Slovenija pred novim valom okužb in kaj so glavni razlogi za skokovit porast okužb, nam je pojasnila infektologinja Mateja Logar, vodja svetovalne skupine za covid 19 pri ministrstvu za zdravje.

Zdi se, da smo pred novim valom okužb. To drži? Okužbe so skokovito narasle. Postavlja se vprašanje, kako to, ali nismo že večinoma prekuženi kot populacija? Verjetno je v večjem deležu za okužbe še vedno kriv omikron?

V številnih sosednjih državah in tudi drugje po Evropi se v zadnjih 10 dneh kaže ponovno večanje števila okužb s SARS-CoV-2. Delno je to posledica sproščanja ukrepov, delno širjenja različice BA2, dodatno pa k temu prispevajo tudi vremenske razmere. Imamo sorazmerno nizke temperature in nizko zračno vlago, kar omogoča boljše širjenje virusov, ki povzročajo okužbe dihal.

Na navadnih oddelkih je zaradi covida-19 hospitaliziranih 159 bolnikov, na intenzivnih 56.

Prevladujoča različica je še vedno omikron, se pa tudi v Sloveniji veča odstotek okužb, ki jih povzroča gensko spremenjena različica omikrona, ki jo označujemo z BA2 in za katero je značilno, da se širi še nekoliko hitreje kot klasična različica omikron, po nekaterih podatkih pa povzroča tudi pogosteje spremembe na spodnjih dihalih. Zavedati se moramo, da je zaščita po preboleli okužbi z različico delta proti ponovni okužbi z različico omikron sorazmerno slaba, zato se lahko ponovno okužijo tudi tisti, ki so okužbo prebolevali konec lanskega leta ali v začetku tega leta, prav tako so možne ponovne okužbe tudi po preboleli okužbi z različico omikron, saj le ta, ob sorazmerno blagi sistemski simptomatiki, ne sproži močnega imunskega odgovora. Zelo verjetno pa je, da bodo ponovne okužbe blažje kot je bila primarna okužba.

Ali še naprej zagovarjate, da ne zapiramo javnega življenja, ker je virus trenutno kot preglad in ni povečane smrtnosti?

Trenutno še vedno večina oseb, ki se okuži, na srečo zboli s sorazmerno blago obliko bolezni. To drži še bolj za tiste, ki so cepljeni. Kljub temu, da cepljenje ni več najbolj učinkovito pri preprečevanju simptomatskih oblik okužbe, je pa še vedno odlično pri preprečevanju hudih oblik zaradi katerih je potreben sprejem v bolnišnico ali celo zdravljenje v intenzivnih enotah.

Imate napovedi za naprej, kaj se bo z okužbami dogajalo v naslednjih dnevih, tednih?

Zelo verjetno se bo število novih okužb v naslednjih nekaj tednih še povečevalo, nato pa se bo s toplejšimi dnevi začelo število okužb zmanjševati.