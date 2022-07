Minister prekinil novinarko in ji ni dovolil zastaviti vprašanja. Razlog je tole

»Trend naraščanja primerov ne sledi trendu v bolnišnicah,« je dejal Mario Fafangel, zdaj ko je bilo že skoraj 2000 okužb z novim koronavirusom v zadnjem dnevu. Pravi, da je maska zelo dober način, kako ustaviti okužbo, sploh če smo v prostorih z več ljudmi. V naslednjih tednih pričakujejo, da se bo rast novih primerov nadaljevala.

Sprejemanje odločitev

Če pride do črnega scenarija? »Ve se, kdo ima odločevalsko vlogo, kaj pomeni ravno sprejeti ZNB, torej MZ. Stvari so jasne. Tukaj moramo pomiriti ljudi: nič ne bo prepuščeno naključju in v niti enem trenutku ne bo MZ ali NIJZ prepustil toku bolezni ali okužb, da gre mimo nas. Naša želja je, da se ljudje počutijo mirni in varni. Nič ne skrivamo, nimamo ozadje, vse je transparentno. Kriterijev ne bomo spreminjali, strategije tudi ne,« odgovarja minister za zdravje Danijel Loredan Bešič.

Covidnih pljučnic skoraj ni

Prihajale bodo nove variante, reinfekcije so možne. Zo je povedal vodja skupine Matjaž Jereb. Izpostavlja cepljenje in da moramo izkoristi vsa orodja, ki nam bodo na voljo v boju s koronavirusom. Pri trenutni različici pri hospitaliziranih ljudeh opažajo, da je covidnih pljučnic, kakršne so bile v drugem in tretjem valu, malo, med hospitaliziranimi pa prevladujejo bolniki, ki so starejši in pogosto potrebujejo zdravljenje zaradi poslabšanja osnovne kronične bolezni.

Minister ni dovolil vprašanja

Ena od novinark je skušala zastaviti vprašanje na temo interventnega zakona v zdravstvu, a jo jo minister, še preden je sploh mogla do konca zastaviti vprašanje, prekinil: »Vas bom takoj prekinil ... Na interventni zakon danes ne odgovarjam. Predmet je covid, covidna strategija. Prosim, da to upoštevate. /.../ Ko bo predmet interventni zakon, bo posebna tiskovna konferenca in rade volje vse razložim. Morate pokazati spoštovanje do strokovnjakov, ki so tukaj, predmet je covid, mi smo se na to temo uskladili in bi prosil, če lahko ostanemo tukaj.«