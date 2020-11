Koronaukrepi ne bodo ustavili Božičkov za en dan

Pred osmimi leti jeprvič izvedla dobrodelno akcijo in s prijatelji obdarila 225 otrok. Akcija je iz leta v leto rasla in v vseh letih skupaj jim je uspelo pripraviti več kot 65 tisoč daril.Zaradi epidemiološkega stanja v državi so številni, ki so v preteklosti v tej akciji že sodelovali, z nestrpnostjo pričakovali, kako, če sploh, bo akcija potekala letos. Ko je pobudnica sporočila, da akcija bo, so Božički takoj skočili v akcijo. Po podatkih Savine Goličnik je v sredo svojega Božička iskalo še približno 30 otrok in 100 starostnikov, a dodaja, da na seznam sproti dodajajo nove otroke in starostnike, saj je stiska letos velika.V težkih razmerah se izkaže, kako iznajdljivi smo lahko, in tako se je zgodilo tudi v tem primeru. »Kdaj, če ne zdaj? Časi so takšni, da je stiska ljudi velika, in s skupnimi močmi nam uspeva nemogoče,« je dejala in povedala, da so se zaradi razmer odločili, da bodo letos akcijo začeli en teden prej. To se je izkazalo za odlično potezo, saj je bil tako zagon akcije lažji.Ukrepi, ki jih je za zajezitev širjenja virusa sprejela vlada, so povzročili nekaj preglavic, a Božički so se kar dobro znašli. »Božički so že v prvem tednu imeli težave, sploh s prehodom mej. Pomagali smo jim na način, da imamo na razpolago več zbirnih mest. Ljudi tudi pozivamo k iznajdljivosti, lahko pa se pošlje tudi po pošti. Nato je sledil novi ukrep z zaprtjem trgovin in s skrčenjem prodajnega programa.« Prek družabnih omrežij so tako ljudi pozivali, naj Božički pomagajo Božičkom, in ideje so začele prihajati z vseh strani. »Spodbujamo jih k iznajdljivosti, ustvarjalnosti in usmerjamo na lokalne izvajalce.«Zaradi stiske bi radi zajeli čim več otrok in starostnikov, a so tudi previdni, saj se pravo delo po prihodu daril v skladišče šele začne. »Ukrepi vplivajo na nas z logističnega vidika, zato smo malce previdni. Reorganizacija našega dela bo prišla na vrsto pri delu v skladišču, ko ne bomo mogli računati na pomoč prostovoljcev.« Večji kot je izziv, večje je veselje v opravljenem delu in večji bodo nasmehi na obrazih. »Letos je morda še toliko manj pričakovanj in si še manj ljudi obeta kakšno presenečenje,« je še povedala in dodala, da je v letos zaznati še več solidarnosti in pomoči.