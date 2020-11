Koronastanje: v sredo še slabše kot dan prej, ukrepe bodo podaljšali (V ŽIVO)

Vladni govorec je povedal, da se ob enajsti uri na Brdu pri Kranju pričenja seja vlade. Pričakujejo, da se bodo ukrepi podaljšali še za en teden.

Zalog je dovolj

V sredo je bilo okuženih 30,33 odstotka vseh testiranih, kar je nekoliko več kot v torek. Opravljenih je bilo 6.806 testov, od katerih je bilo 2.064 pozitivnih. Umrlo je 45 oseb. »Podatki niso spodbudni,« je na novinarski konferenci dejal. »Vse nas močno skrbi, še posebej pa zdravnike, kakšno bo stanje čez nekaj dni.«Kljub slabim novicam, je Kacin izpostavil, da so nekoliko bolj spodbudni podatki glede zasedenosti postelj. V sredo je bolnišnično oskrbo potrebovalo 1238 bolnikov, 205 je bilo bolnikov na intenzivnih oddelkih. Iz vseh bolnišnic je bilo odpuščenih 78 oseb. V UKC Ljubljana je bilo zjutraj na intenzivnem oddelku prostih 7 postelj.»Vsak izmed nas lahko z doslednim spoštovanjem ukrepov prispeva k zamejevanju epidemije. S tem, ko ste doma, prispevate neprecenljiv del k zamejevanju stikov in k zmanjševanju širjenja virusa. Pomagate zdravniški stroki, epidemiologom in še posebej najbolj ogroženim skupinam,« je še dejal Kacin.Na novinarski konferenci je sodeloval tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je povedal, da trenutno ni razlogov za paniko, brezglavo nakupovanje in delanje zalog. »Hrane je dovolj. Ni potrebe po paničnem nakupovanju in delanja zalog. A kljub temu imamo sektorje, ki čutijo velike težave pri prodaji svojih izdelkov. To so predvsem sektorji prašičereje, živinoreje, sektor prodaje sadja, zelenjave,« je dejal in vse deležnike pozval k kupovanju slovenskih pridelkov.Podgoršek je še povedal, da se pripravlja pomoč za sektor prašičereje, ki naj bi po predlogu znašal okoli sedemsto tisoč evrov. Minister je še opozoril, da so pred nami tedni kolin in dejal: »če smo v prejšnjem tednu prosili, da se Martinovanje izvede v skladu priporočil, prosimo, da se izvede tudi koline v skladu s priporočili NIJZ«.