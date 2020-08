Koronastanje: odkrili 33 novih okužb

V sredo je bilo ob 1299 testih potrjenih 33 novih primerov okužb s koronavirusom. Na zdravljenju v bolnišnici je bilo 23 oseb, so sporočili iz vlade.Vlada bo danes obravnavala dve izjemno pomembni tematiki. Seznanili se bodo z ukrepi ministrstva za izobraževanje, s katerimi želijo zagotoviti varen začetek šolskega leta. Trenutno je predvideno, da se bodo ob upoštevanju navodil Nijz v šolske klopi vrnili vsi učenci in dijaki. Usmeritve ministrstva bo na vladni novinarski konferenci predstavila ministricaNa današnji seji pa bodo odločali tudi o podaljšanju ukrepa subvencioniranja čakanja na delo še do konca septembra. Minister za delose nagiba k preusmeritvi gospodarstva na ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnika, a ne za vsako ceno. Rebalansa proračuna naj medtem ministri ne bi imeli na mizi.Cigler Kralj je za STA ta teden pojasnil, da je avgusta na čakanju na delo še okoli 25.000 zaposlenih, kar je približno toliko kot julija. Želi si, da bi jeseni nosilni ukrep postal skrajšan delovnik, za katerega je bilo doslej nekaj manj zanimanja od pričakovanj. Kot je dejal, pa se zaveda, da nekatere panoge še niso zares zaživele, in teh ne bi rad pustil na cedilu.