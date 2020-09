To so novi podatki o odkritih okužbah, opravljenih 984 testov

Okužbe se širijo v domove za starejše

Ob le 984 opravljenih testih so v nedeljo potrdili 50 novih okužb s koronavirusom. Trenutno je v Sloveniji 1.280 aktivnih primerov. Danes je v bolnišnicah po Sloveniji 70 bolnikov, od tega je 14 pacientov na intenzivnih oddelkih, 12 oseb pa potrebuje pomoč pri dihanju.Z današnjim dnem morajo starejši otroci in učitelji v šolah nositi maske. Spremembe se nanašajo tudi na obratovalne čase lokalov.V Pegazovem domu starejših v Rogaški Slatini so konec tedna potrdili dve novi okužbi pri stanovalcih, tako da je okuženih 18 stanovalcev, ob njih pa tudi pet zaposlenih, je za STA danes povedala direktorica domaV Domu Nine Pokorn na Grmovju pri Žalcu, kjer prebivajo osebe s težavami v duševnem zdravju, pa imajo eno novo okuženo stanovalko.