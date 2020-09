Beovićeva: Drugi val je prišel prej, kot smo pričakovali

​Maske so glavno orožje

Prihaja bronhiolitis, nato še gripa

Ministrstvo za zdravje danes organizira sestanek z direktorji zdravstvenih domov na temo organizacije dela v času obvladovanja novega koronavirusa. Ob naraščanju števila okuženih se veča pritisk na zdravstvo. Na primarno raven že nekaj časa letijo tudi očitki o nedosegljivosti družinskih zdravnikov, tudi za tiste s simptomi covida 19.



Že nekaj tednov se vrstijo javna opozorila, da bolniki pogosto svojega zdravnika ne morejo priklicati, naj gre za sum na okužbo z novim koronavirusom ali pa za druge zdravstvene težave.



Prejšnji teden je vladni govorec za covid 19 Jelko Kacin kot nedopustno ocenil, da je težko priti do zdravnika, da napoti na test. Tedaj je tudi napovedal, če ne bo ukrepalo ministrstvo za zdravje, bo direktorje zdravstvenih domov sklicala vlada, da se poskrbi za dostopnost do zdravnikov.



V sredo se bo minister za zdravje Tomaž Gantar sestal še z direktorji bolnišnic. Z nekaterimi od njih se je skupaj s premierjem Janezom Janšo sestal že v petek, ko so se dogovorili, da se v bolnišnicah znova vzpostavi način dela, kot je veljal v času epidemije. Tokrat bo organizacija dela brez zapiranja bolnišnic zahtevnejša, je v soboto pojasnil za STA.



Za zdravljenje bolnikov s covidom 19 so medtem aktivirali tudi splošne bolnišnice Novo mesto, Murska Sobota in Nova Gorica. Do zdaj so bolnike z novim koronavirusom zdravili v ljubljanskem in mariborskem kliničnem centru, na kliniki Golnik in v celjski bolnišnici.



STA

Potem ko je bilo v nedeljo po dolgem času opravljenih manj kot tisoč testiranj in je bilo potrjenih 50 novih okužb, so danes številke znova poskočile.V ponedeljek so ob 2.335 testiranjih potrdili 88 novih okužb s koronavirusom. V bolnišnicah se zdravi 71 oseb, od tega 13 na intenzivnem oddelku. Dodajajo še, da je bilo osem oseb v ponedeljek odpuščenih iz bolnišnice.RTV Slovenija poroča, da so veliko okuženih odkrili v podjetju Pivka Delamaris, kjer je bilo do zdaj skupno potrjenih 79 primerov okužbe. Skupaj s tistimi, ki so v karanteni, so odsotni 104 zaposleni.Na novinarski konferenci o aktualnem stanju v državi jedejal, da bi nam moralo biti odgovorno ravnanje kolesarjev na dirki po Franciji, ki so maske nosili tudi na prostem, za zgled.V ponedeljek so epidemiologi odredili 2.526 karanten.Vodja vladne strokovne službeje dejala, da je drugi val prišel razmeroma hitro. »Razmišljali smo, da bo do tega prišlo novembra, decembra. Očitno je za nastanek drugega vala bilo potrebno dvoje: na eni strani veliko žarišče na Hrvaškem in širjenje v državah zaradi druženja po dopustih. Seštevek vsega skupaj je povzročil stanje, ki ga imamo.«Povedala je, da se od aprila način testiranja v državi ni spremenil. »Povečano število okuženih pomeni, da se dejansko nahaja v populaciji veliko okuženih. Tisto, kar nam govori o tem, da je breme bolezni v Sloveniji veliko, je naraščanje sprejemov v bolnišnice in tudi na oddelke za intenzivne oddelke. To je tisto, kar na skrbi.«Beovićeva je povedala, da pričakujejo, da bo sredi oktobra število hospitaliziranih doseglo 300. »Po prehodnem povečevanju je pričakovati, da bo prišlo do zmanjšanja okužb, a to le ob upoštevanju ukrepov. Ne bo šlo za tako rigorozne ukrepe, kot smo jih imeli spomladi.« Pravi, da imajo v dveh bolnišnicah pripravljenih 100 postelj, trenutno je zasedenih 70. Prizadevali si bodo, da ne bo prišlo do ponovnega zaprtja zdravstvenega sistema. Razmišljajo tudi, kako vključiti mlade zdravnike.»Kar nas realno čaka, je 50 bolnikov na intenzivnih oddelkih in med 200 in 300 bolniki na navadnih oddelkih,« je dejala in izpostavila, da je bistveno orožje pri preprečevanju okužb nošenje mask. »To je zelo pomembno v zaprtih prostorih, da se prepreči kapljično širjenje.« Spregovorila je tudi o nošenju mask v šolah in izpostavila, da je zelo pomembno, da jih nosijo odrasli in da jih nosijo tudi otroci, ki so že pravzaprav odrasli.​Beovićeva je še dejala, da se odsvetuje zbiranje ljudi v zaprtih prostorih in tudi na odprtem, kjer je veliko ljudi. »Dogovoriti se moramo, kako bomo vodili epidemijo, da bo čim manj žrtev.«Povedala je, da je od respiratornih bolezni za otroško populacijo težaven bronhiolitis, sezona se začne oktobra. »Gripo pričakujemo po novem letu, to je običajen pojav.« Vodja intenzivnega oddelka na ljubljanski infekcijski kliniki Matjaž Jereb je na ponedeljkovi tiskovni konferenci povedal , da stroka pričakuje, da bo število okužb v prihodnjih dneh še naraščalo. Skrbi jih tudi, da bo ta val hujši kot prvi.