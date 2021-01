Koronarekord zakrivile zidanice

REUTERS EMA je priporočila izdajo dovoljenja za uporabo cepiva ameriške Moderne. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

Po 16.000 odmerkov do konca marca

33.150

odmerkov cepiva je doslej prejela Slovenija.

Občine z malo prebivalstva, praviloma na podeželju, imajo vsak dan znova ogromen delež okužb.

Rekordnih 3354 okužb je bilo potrjenih v torek, vladni govorec za covid-19porast pripisuje (zasebnim) druženjem, prijateljevanjem. Trgovine niso prispevale k porastu, tam ljudje nosijo maske in tudi trgovci skrbijo, da se kaj ne zgodi, je povedal Kacin in še, da se nam to vleče že od prvega novembra, s pripravami na martinovanje in kolinami, »zidanice se še vedno dajejo v najem, ljudje se držijo čez teden, potem pa konec tedna v zidanicah nadoknadijo, gre za osebna druženja, ko ljudje mask ne uporabljajo«.»Vsak sam mora sprejeti odgovornost za zajezitev virusa, nositi maske, vzdrževati razdaljo, zračiti in razkuževati roke. To bom rekel prvič: Slovenija se deli na urbano in podeželsko in na podeželju se maske nosijo manj kot v urbanih središčih,« je dejal in še, da se to odraža na številu okužb, ki jih je veliko v občinah z malo prebivalstva, praviloma na podeželju. Tudiz Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je potrdila, da so vzrok za visoko obolevnost zasebna druženja, družinska zbiranja, pač minuli prazniki. Prav zato, dodaja, v naslednjih dnevih pričakujejo dodaten vzpon okužb. Sicer NIJZ za zdaj nima dodatnih priporočil razen že obstoječih, je dejala, »če bi jih vsi spoštovali, bi moralo biti dovolj za zajezitev okužb«.V torek so skupno opravili 22.194 testiranj, od teh 15.238 hitrih testov, s katerimi so odkrili 752 okužb, s PCR-testi pa 2602. V Celju so jih potrdili 68, 53 v Velenju, 37 v Slovenj Gradcu, v Domžalah 55, 41 v Grosupljem, 63 v Kamniku, 98 v Novem mestu, v Ivančni Gorici 49, v Črnomlju 48, v Krškem 117, v Brežicah 67, v Kopru 71, Ljubljani 271 in v Mariboru 108. V domačo oskrbo je bilo odpuščenih 106 pacientov, v bolnišnice na novo sprejetih 114. Skupno se v bolnišnicah zdravi 1177 ljudi, 16 manj kot v ponedeljek, na intenzivni negi je 182 pacientov, šest manj kot v ponedeljek. Umrlo je 31 ljudi. Delež okuženih se je dvignil v starostni skupini od 25 do 34 let, delež smrti pa je še naprej najvišji med najstarejšo populacijo.Sicer pa v Sloveniji za zdaj še niso zaznali škotskega in britanskega seva novega koronavirusa, ki se hitreje širita, a za zdaj, poudarjajo strokovnjaki, ni videti, da bi povzročala težji potek bolezni. Proti tema sevoma naj bi delovala tudi cepiva proti covidu-19. Cepljenje se je pri nas uspešno začelo pred desetimi dnevi. Doslej je v Slovenijo prispelo 33.150 odmerkov cepiva Pfizer BioNTech, najprej so cepili varovance domov za starejše in zdravstvene delavce. Z naslednjo pošiljko bodo prišla tudi cepiva, s katerimi bodo cepili starostnike (starejše od 80 let), je dejalaz NIJZ in še, da bodo nove pošiljke prihajale ob ponedeljkih po 16.000 odmerkov predvidoma do konca marca.Za zdaj so zabeležili tri neželene učinke na cepivo, od teh eno resno, in sicer smrt, s katero se ukvarja tudi neodvisna strokovna skupina. Poleg te so zabeležili še koprivnico, ki se je pojavila uro po cepljenju, oseba je dobila antihistaminik in stanje je bilo razrešeno v 15 minutah, tretji primer se je pojavil nekaj ur po cepljenju, začelo se je z bolečo nadlahtjo, naslednje jutro nadaljevalo z »glavobolom, bruhanjem in drisko, a se je kmalu umirilo in gospa je zdrava in brez težav«, je dejala Grgič Vitkova.Vsi, ki bi se radi cepili, naj se prijavijo pri osebnem zdravniku, prioriteta so starostniki, sledijo kronični bolniki. Kljub cepljenju bo treba še naprej vzdrževati zaščitne ukrepe, je dodal Kacin in poudaril, da je treba druženja zmanjšati na minimum. »Ko bodo ljudje razmislili, da dvigajo roko nase, na bližnje in prijatelje, bomo imeli virusa v državi manj.«Mimogrede: Evropska agencija za zdravila (EMA) je priporočila izdajo dovoljenja za pogojno uporabo cepiva proti covidu-19 za starejše od 18 let ameriške Moderne. Cepivo mora za prodajo na evropskem trgu dobiti zeleno luč Evropske komisije.Sicer pa premierin zdravstvena stroka trenutno nista naklonjena skorajšnjemu odpiranju šol in vrtcev, saj se je epidemiološka slika po praznikih poslabšala.