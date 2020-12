Koronaplaninci so zasvinjali okolico koč

Zaradi epidemije koronavirusa je večina planinskih koč zaprla vrata, prav tako tudi okna, skozi katera so nekaj časa prodajali hrano in pijačo, ki so ju morali planinci nato odnesti s seboj. Obiskovalcev pri najbolj priljubljenih postojankah je zaradi tega nekoliko manj, žal pa je pred kočami in po planinskih poteh vse več smeti. Prevladujejo pločevinke in plastenke piva, plastična ovojna embalaža in tudi zaščitne maske. Tako imenovani koronaplaninci, torej tisti, ki so šele letos bolj zares začeli hoditi v hribe, ker zaradi ukrepov drugam ne morejo, se še niso naučili osnovnih pravil, ki veljajo v hribih, med katerimi je ...