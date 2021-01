Koronačasi: lahko grem na drsališče ali v bazen?

Pet metrov razdalje, ena oseba na 50 m2

Z novo odločitvijo vlade 31. 12. 2020, ki je stopila v veljavo 4. januarja 2021, je nekaj več možnosti za rekreacijo . Kot smo poročali, je direktorica direktorata za šport sicer dejala, da so bili fitnesi lahko že prej odprti, prav tako bazeni, a to je vedel le redkokdo oziroma so bili pogoji takšni, da odprtje ni imelo smisla.V fitnesih in telovadnicah ter bazenih po Sloveniji lahko tako vadil več posameznikov, četudi niso člani istega gospodinjstva, vendar ob pogoju, da je med njimi pet metrov medsebojne razdalje in najmanj 50 kvadratov na eno osebo v posameznem prostoru.Pristojni so prav tako z minimalnim popravkom dovolili športne treninge mladincem in kadetom: tistim, ki so člani reprezentance, preostali pa te možnosti nimajo Da. Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov dovoljuje izvajanje samostojne ali vodene športna rekreativna dejavnost, če so udeleženci posamezniki ali člani istega gospodinjstva.Fitnes je treba razumeti kot enega od športnih objektov, v katerem lahko potekajo različne oblike športnih programov. Izvajanje športne vadbe več posameznikom iz različnih gospodinjstev v fitnesih je dovoljeno ob upoštevanju naslednjih omejitev: vadbeni prostor mora zagotavljati vsaj 50 kvadratnih metrov na posameznega udeleženca (če je prostor manjši od 50 kvadratnih metrov v njemu lahko vadi le ena oseba); med izvajanjem športne dejavnosti je treba med udeleženci neprekinjeno vzdrževati najmanj pet metrov medsebojne razdalje; upoštevati je treba navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, inNacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom sars-cov-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje in NIJZ.Ne. Odlok omejuje le število vadečih, in sicer na enega vadečega na vsakih 50 kvadratnih metrov vadbenega površine. Strokovni delavci v športu, ki vodijo in nadzirajo športno vadbo, ne sodijo v to omejitev.Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov predpisuje najmanj 5-metrsko razdaljo med vadečimi zaradi zagotavljanja varnosti oziroma zmanjšanja tveganja za prenos okužbe. Razdalja najmanj pet metrov ni predpisana med strokovnim delavcem v športu in vadečim. Razdaljo med strokovnim delavcem v športu in vadečim je treba prilagoditi potrebam dela in hkrati upoštevati potrebno navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom sars-cov-2, ki so objavljena na spletni strani NIJZ.Uporaba osebne zaščitne maske je predpisana z odlokom o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom sars-cov-2 (Uradni list, številka 188/20, 193/20 in 198/20), ki pravi da je uporaba zaščitne maske obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Zaščitne maske ni treba nositi le med izvajanjem individualne športne vadbe, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj tri metre. To v praksi pomeni, da je nošenje zaščitne maske potrebno od vstopa v objekt pa do vadbenega mesta. Neposredno pred začetkom vadbe posameznik lahko masko sname in si jo znova nadene, ko preneha vaditi. Strokovni delavec v športu (vaditelj, trener), ki nadzira oz. usmerja vadbo, pa mora ves čas nositi zaščitno masko.Izvajanje športne vadbe športnikov na ledenih površinah lahko poteka nemoteno tako kot do sedaj. Kar se tiče izvajanja športno-rekreativne dejavnosti, pa je treba ločiti med izvajanje dejavnost na drsališčih na prostem in na drsališčih v zaprtih drsališčih.Na drsališčih na prostem je športno-rekreativna vadba dovoljena ob upoštevanju omejitev za izvajanje športno-rekreativne vadbe na prostem skladno z odlokom o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s sars-cov-2 (Uradni list, številka 193/20, 196/20 in 204/20), ki pravi da je ob upoštevanju priporočil NIJZ na prostem dovoljeno izvajanje športno-rekreacijskih dejavnosti individualnega značaja. Športno-rekreativna vadba v zaprtih drsališčih pa je dovoljena na podlagi odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov ob upoštevanju omejitve števila oseb glede velikosti drsališča (najmanj 50 kvadratnih metrov za vsakega posameznika in najmanj pet metrov medosebne razdalje med vadbo). Pri uporabi drsališč oz. izvajanju vadbe je potrebno upoštevati potrebno navodila ministrstva, pristojnega za zdravje in NIJZ.Izvajanje športne vadbe športnikov v zaprtih bazenih lahko poteka nemoteno tako kot do sedaj. Novi odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov pa dovoljuje tudi izvajanje športno-rekreativne vadbe v pokritih oz. zaprtih bazenih za več posameznikov iz različnih gospodinjstev ob upoštevanju omejitve števila oseb glede velikosti bazena (najmanj 50 kvadratnih metrov za vsakega posameznika in najmanj pet metrov medosebne razdalje med vadbo). Pri uporabi bazenov oz. izvajanju vadbe je treba upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ.Izvajanje športne vadbe tenisa za športnike na pokritih igriščih lahko poteka nemoteno tako kot do sedaj. Novi odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov dovoljuje izvajanje športno-rekreativne vadbe tenisa na pokritih oz. zaprtih igriščih tudi posameznikom iz različnih gospodinjstev, pri čemer je dovoljena igra tenisa le dvema osebama iz različnih gospodinjstev na enem teniškem igrišču. Če gre za kompleks več pokritih igrišč, lahko na vsakem poteka vadba tenisa dveh posameznikov iz različnih gospodinjstev. Pri uporabi igrišč oz. izvajanju vadbe je treba upoštevati potrebno navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ.Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s sars-cov-2 (Uradni list, številka 193/20, 196/20 in 204/20) dovoljuje prehajanje med občinami za posameznika ali osebe iz skupnega gospodinjstva znotraj statistične regije, v kateri imajo prijavljeno prebivališče za namen izvajanja individualnih športnih aktivnosti ali gibanja v naravnem okolju zunaj naselij, pri čemer morajo upoštevati priporočila NIJZ. To pomeni, da se je dovoljeno odpraviti v drugo občino znotraj iste statistične regije za namen izvajanja individualnih športnih aktivnosti.Pogoje vstopa v Slovenijo na zunanji meji in na kontrolnih točkah notranjih mejah Slovenije opredeljuje odlok o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja covida 19 (Uradni list, številka 204/20). Skladno s tem odlokom je vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve negativnega izvida testa na prisotnost sars-cov-2 dovoljen tudi športnikom, ki izvajajo dejavnost, ki je dovoljena z odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, ter športnim sodnikom, športnim delegatom in članom spremljevalnega osebja športnikov za namen izvajanja tekmovanj in vadbe, če na meji opravijo testiranje s hitrim antigenskim testom in je rezultat testiranja negativen.