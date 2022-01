Življenje včasih ubira nenavadna pota. To dokazuje tudi nedavno slovo Jožeta in Marka Urankerja, očeta in sina, odličnih slovenskih športnikov, ki sta se poslovila v zgolj nekaj dneh. Jožetu Urankerju se je življenjska pot iztekla v 83. letu starosti konec novembra. Edini na olimpijskih igrah Legendarni dvigalec uteži je bil tudi edini Slovenec, ki je kadar koli nastopil na olimpijskih igrah (OI) v tej športni panogi. Leta 1972 je na OI v Münchnu v kategoriji do 82,5 kilograma osvojil 15. mesto. V uspešni karieri je osvojil še dve srebrni kolajni na balkanskih prvenstvih in dve bronasti na m...