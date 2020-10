Korona se širi kot ogenj, Slovenija med najslabšimi petimi

Razširjenost koronavirusa. FOTO: A. L.

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) zbira podatke o razmerah po Evropi in svetu pa tudi ločeno za EU skupaj z evropskim gospodarskim prostorom. Preleteli smo pojavnost virusa v zadnjih 14 dneh, preračunano na 100.000 prebivalcev, podatki pa so precej skrb vzbujajoči.Če smo bili v začetku boja s koronavirusom relativno uspešni (sodimo po tem, da smo bili med prvimi, ki so razglasili konec epidemije), nam v drugem valu ne gre najbolje. Po zadnjih razpoložljivih podatkih ECDC, je bil virus sars-cov-2 v zadnjih 14 dneh potrjen pri 550 ljudeh na 100.000 prebivalcev. Od nas so po tem kriteriju slabši le:– Luksemburg 569,– Nizozemska 639,– Belgija 1.116 in– Češka 1.211.Naj dodamo, da gre za podatke, ki niso najbolj aktualni – kakšen dan je zamika. Po upoštevanju podatkov za petek je pojavnost virusa v Sloveniji že 621 , zelo verjetno pa se je spremenila tudi drugod – navzdol ali navzgor.Kakšne so razmere v drugih državah EU in evropskega gospodarskega prostora, po podatkih ECDC, preverite na spodnjem grafu.