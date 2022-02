Korona odnesla peti letni čas (FOTO)

Še dobra dva tedna sta do pusta, za katerega se bomo morali zaradi koronavirusa tudi letos obrisati pod nosom. A v pustnih središčih je vsaj nekaj življenja. Ptujska mestna hiša je sicer odeta v pustno podobo, a letošnje kurentovanje, že 62., ki na Ptuj vsako leto privabi večtisočglavo množico, so odpovedali, dogodke pa spet preselili na splet. Začelo se je s Kurentovim skokom 2. februarja, osrednji program pa bo potekal od 19. februarja do 1. marca. Raznolike vsebine bodo redno objavljali na družbenih kanalih Kurentovanje in Visit Ptuj ter na prenovljeni spletni strani www.kurentovanje.net. ...