Kormorani so ribičem požrli vabe

Državno prvenstvo v lovu velikih rib (Big game 2021), ki ga je pod okriljem Zveze za športni ribolov na morju Slovenije (ZŠRMS) konec tedna priredilo Ribiško društvo Skuša Lucija, je letos potekalo v izjemnih razmerah. A ne toliko zaradi covida-19, temveč zaradi vremena. Glavna nasprotnika petih slovenskih posadk so bili namreč dvodnevna močna burja, na edini lep tekmovalni dan pa kormorani, ki so ribičem vseskozi žrli vabo za velike ribe.

Bitka z vremenom

Na prvenstvu s tremi tekmovalnimi dnevi so se vodstvo tekmovanja in ribiči petih posadk že prvi uradni dan odločili, da se na morje sploh ne bodo odpravili, saj je v četrtek pihal premočan veter. Naslednji dan pa je kljub slabi napovedi posadke s po štirimi ribiči pričakalo skoraj idealno vreme z zgolj blagim vetričem. Tako so ob 8. uri z največjo hitrostjo, kolikor so je zmogli njihovi gliserji, odhiteli na svoje pozicije na odprtem morju vzdolž meje s sosednjo Italijo ali Hrvaško (akvatorij je obsegal okoli 30 kvadratnih kilometrov).

Bojan Cestar s tunovim zrezkom, ki ga je za vse udeležence prvenstva pripravil kuhar Robet Posavec iz hotela Bernardin.

Vsak vodja čolna je že prej kot v pol ure sodniku Danilu Toreju po telefonu sporočil svojo natančno pozicijo. Čeprav je lov trajal vse do 17. ure in so ga podaljšali za eno uro kot nadomestilo za izgubljeni prvi tekmovalni dan, pa ni v tem času niti ena posadka prijavila prijema ali ulova velike ribe. So pa vmes večkrat klicali, ali je kdo od konkurentov ujel kakšnega tuna, mečarico ali vsaj manjšo lampugo, trupa ali lico. Pri zadnjih treh je sicer veljalo pravilo, da mora biti ulovljeni primerek težak vsaj tri kilograme, da bi jo sploh točkovali. Kdor bi ujel tuno ali mečarico, pa bi jo moral le posneti in nato izpustiti, saj Slovenija kot edina mediteranska država sploh nima svoje kvote za lov tunov. Če bi ga kdo ujel, bi veljal le kot »naključni ulov«, a še to le, če bi bil dolg vsaj 120 centimetrov, če bi šlo za mečarico (igluna), pa najmanj 100 centimetrov.

Kljub prečudovitemu petku torej v devetih urah sprotnega krmljenja z desetinami kilogramov odtajanih kosov ali zmletih sardel ni hotela prijeti nobena velikanka. Bojan Cestar, aktualni državni prvak v tej disciplini športnega ribolova, nam je ob koncu dneva pokazal le fotografijo posnetka s svojega sonarja, kjer je bilo videti značilno tunovo sled, a na nastavljeno vabo ni hotel prijeti. So se pa sodniku skoraj vse posadke pritoževale nad kormorani.

Z leve: Denis Arnuš (Sipa Team), Makram Tarabay (Crocodile Joe), Valdi Koren (Big Tuna), Andrej Brodnik (Hooker), Bojan Cestar (Barracuda), delagat ZŠRMS Darko Detoni, vodja tekmovanja Egon Brecelj in glavni sodnik Danilo Torej FOTOgrafije: JANEZ PETKOVŠEK

Ta morska ptica je namreč sposobna loviti tudi na globini okoli 15 metrov, na kateri običajno prijemajo velike ribe. Ko so ribiči z več desetimi kilogrami sardel delali sled za čolni, so privabili tudi kormorane. V enem primeru so ujeli kar dva kormorana, v drugem enega, vsi drugi pa so morali večkrat menjati sardele na trnkih, saj so jih ptice snele ali pa skljuvale.

Vsem bronaste medalje

Ker ulova ni bilo, so se vsi skupaj strinjali, da v soboto tekmo spet podaljšajo za eno uro in tako vsaj delno nadomestijo izgubljeni prvi lovni dan. Ko so prispeli na svoje pozicije, pa se je sprva šibka jutranja burja začela krepiti in okoli poldneva so valovi že presegli poldrugi meter. Kmalu zatem so se začeli prvi klici, da bi prekinili tekmo, a se to ni zgodilo, saj je bila večina posadk za nadaljevanje lova. Hkrati so vsem dali vedeti, da posamezni čolni lahko končajo tekmo, če je lov zanje prenaporen.

Za to se je odločila le posadka malo večjega gumenjaka, saj ga je ob enem predrtem tubusu začelo zalivati. Drugi so lov nazadnje končali ob poltretjem metru visokih valovih, enega od čolnov, ki je izpraznil vse baterije in ga je neslo proti Hrvaški, je poltretjo uro reševal kapetan enega od organizatorjevih gliserjev Darko Detoni.

Čeprav ni niti ena posadka ulovila veljavne ribe, so vodjem vseh nastopajočih ekip podelili bronaste medalje, lanskemu državnemu prvaku in njegovi ekipi Barracuda pa pokal za tretje mesto in napotnico za udeležbo na prvenstvu v lovu rib v Kostariki, kjer tekmujejo le najboljše svetovne ekipe. Druge nagrade so prenesli v sklad za prvenstvo v prihodnjem letu.

Udeleženci prvenstva Na državnem prvenstvu v lovu velikih rib so nastopile ekipe Barracuda z vodjem Bojanom Cestarjem, Big tuna z Valdijem Korenom na čelu, Hooker (Andrej Brodnik), Sipa Team (Kristjan Demšar) in Crocodile Joe (Makram Tarabay).

Na zaključni večerji pa so vsi lahko jedli tudi v hotelu Bernardin pripravljen tunov zrezek, saj je Bojan Cestar že pred prvenstvom s Hrvaške pripeljal večkilogramski filet modroplavutega tuna, ki ga je ob koncu sezone ujel med Cresom in Krkom kot eden od ribičev s posebno pravico športnega ulova omejenega števila tunov.