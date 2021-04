Korenite spremembe v Izoli: prepoved sprehoda v kopalkah, rezervacije plaže ...

Sprehod po mestu v kopalkah, piknik na plaži, hranjenje galebov, rezervacija plaže z brisačami, popivanje na parkiriščih. Vse to naj bi bilo v Izoli lahko kmalu prepovedano, poroča TV Slovenija. Odlok o javnem redu in miru je potrdilo 19 svetnikov in je prestalo prvo branje.



V občini Izola bi si želeli odlok s prepovedmi sprejeti še pred začetkom sezone. Nadzor nad kršitvami bodo opravljali mestni redarji in občinski inšpektorji, globa pa se giba med 400 evri za posameznika, pa do 2000 evrov za pravno osebo in samostojnega podjetnika. Predlog pa je tudi, da bi kazen prepolovili.



Več bo znanega v prihodnjih tednih.

