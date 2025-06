Kordiš vložil predlog za posvetovalni referendum: »30.000 slovenskih fantov in deklet želijo gospe in gospodje na oblasti stlačiti v uniforme«

V stranki Mi, socialisti, ki jo ustanavlja poslanec Miha Kordiš, so zbrali 5000 podpisov v podporo predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o povečanju vojaških izdatkov. Kordiš je predlog danes vložil v državni zbor. Kordiš je komentiral napoved premierja Roberta Goloba, da bo Slovenija odstotek proračuna za obrambo zvišala na pet odstotkov BDP. »To je absolutno nesprejemljivo. Sredstva, ki gredo za orožje, so sredstva, ki so izgubljena za realne potrebe državljank in državljanov v domovini,« je poudaril.

Začeli nacionalno protivojno gibanje

Opozoril je na splošno militarizacijo, ki se po njegovih besedah ne zaustavlja samo pri rekordnih nakupih orožja, pač pa se obeta tudi »militarizacija naših cest, naših železnic in naših bolnišnic, 30.000 slovenskih fantov in deklet želijo gospe in gospodje na oblasti stlačiti v uniforme Nato pakta.« Po njegovih besedah vse javnomnenjske ankete dosledno izkazujejo, da velika večina državljanov do Nato pakta zavzema skeptično držo, še posebej pa izkazujejo kategorično zavračanje kakršnihkoli nadaljnjih orožarskih poslov. Zato so v nastajajoči stranki v zadnjem mesecu zbrali 5000 podpisov državljanov in »začeli nacionalno protivojno gibanje«.

Referendumsko vprašanje bi se glasilo: »Ali ste za to, da Republika Slovenija poveča obrambne izdatke nad raven v letu 2024?« .

»Najprej naj se vpraša državljanke in državljane o tem, ali želimo nadaljnjo rast našega denarja, ki ga mečemo v orožarske posle, ali ne,« je dejal. Po njegovih besedah gre za vprašanje o temeljnem razvoju naše skupnosti.

»Dokler odgovora na referendumu ni, ne Robert Golob ne Janez Janša ne kdorkoli drug nima absolutno nikakršne pravice, da v našem imenu na vrhu Nato pakta sprejema takšne in drugačne zaveze, kako naj bi militarizirali Slovenijo. Niso jih izvolili generali Nato pakta, izvolili smo jih mi ljudje in mi zahtevamo mir,« je še poudaril Kordiš.