Kordiš Mescu očita mobing, Mesec: »Na stranko izvaja pritisk«

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je zavrnil očitke Mihe Kordiša o mobingu zaposlenih na ministrstvu. Poudaril je, da mu mobinga ni še nikoli nihče očital in da Kordiš to govori zato, da bi izvajal pritisk na stranko in na njene vidne člane, da bi preklicali odločitev o njegovi zamrznitvi članstva v stranki.

Kordiš je v oddaji 24ur zvečer namreč Mescu očital, da izvaja mobing nad zaposlenimi na ministrstvu, zaradi tega pa naj bi ga zapustilo deset zaposlenih, Mesec pa je na to odgovoril, da je očitke o mobingu slišal prvič, izjave o odhodu zaposlenih z ministrstva pa da so neresnične in da jih bo moral Kordiš dokazati.

Poskus diskreditacije

»Mislim, da je stvar precej jasna. Svet stranke je v torek sprejel sklep, da Miha Kordiš ni več dobrodošel v stranki, on pa poskuša s takimi izjavami diskreditirati vidne člane in izvajati pritisk na stranko, da bi sklep preklicala,« je dejal minister Mesec in dodal: »Jaz tukaj vidim predvsem osebno korist. Miha Kordiš je bil zadnjih deset let poslanec in to bi rad bil še v naslednjem mandatu.«

Prav tako poudarja, da ne gre za razkol v stranki, saj Kordiš v njej ni več dobrodošel, zaradi svojega načina delovanja pa je na torkovi seji sveta stranke dobil le en glas podpore.

Mesec je izpostavil še, da predloga za zamrznitev članstva ni podal on, niti koordinatorica stranke Asta Vrečko, ampak lokalni odbori, »ker jim je dovolj razdvajanja stranke in točno takega nastopanja Mihe Kordiša, kot smo mu bili priča v sredo«. Kot je pojasnil, je predlog na disciplinski komisiji izključitev iz stranke.

Deluje razdiralno

Svet stranke Levica je na torkovi seji sprejel sklep o zamrznitvi članstva poslanca Mihe Kordiša. Koordinatorici sveta Nataši Sukič pa je naložil, da zoper njega vloži prijavo na disciplinsko komisijo zaradi resnih kršitev statuta stranke. Kordiš deluje razdiralno in javno napada svoje poslanske kolege, ministre in stranko, so ob tem navedli v Levici.

V koalicijskih partnericah dogajanja v Levici niso želeli komentirati. Kot je po koalicijskih usklajevanjih pred sejo vlade dejal poslanec Svobode Lenart Žavbi, gre za interne odnose v drugih strankah.