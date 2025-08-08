DRUGA FAZA

Korak bližje murskosoboški vzhodni obvoznici

Približno 3,4 kilometra dolg odsek bo bistveno izboljšal prometno varnost in pretočnost prometa v regiji.
Fotografija: Prva faza, tako imenovana južna obvoznica, je bila dokončana leta 2018. FOTO: Jože Pojbič
Prva faza, tako imenovana južna obvoznica, je bila dokončana leta 2018. FOTO: Jože Pojbič

B. K. P., STA
08.08.2025 ob 14:07
Direkcija za infrastrukturo je danes na Upravno enoto Murska Sobota vložila zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo murskosoboške vzhodne obvoznice. Približno 3,4 kilometra dolg odsek bo po navedbah direkcije bistveno izboljšal prometno varnost in pretočnost prometa v regiji, obenem pa prometno razbremenil Mursko Soboto.

Zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja je priložena projektna dokumentacija za pridobitev dovoljenja skupaj s pozitivnimi mnenji pristojnih nosilcev urejanja prostora, so sporočili z direkcije.

Murskosoboško obvoznico gradijo v dveh fazah. Prva faza, tako imenovana južna obvoznica, je bila dokončana leta 2018. Vzhodna obvoznica predstavlja drugo fazo, potekala pa bo od križišča s Panonsko ulico do križišča pri Čardi.

Druga faza med drugim vključuje gradnjo štirih krožišč, ureditev uvozov in izvozov, gradnjo mostu čez Puconski potok, gradnjo podvoza lokalne ceste in premostitve Ledave, prestavitev in zaščito komunalne infrastrukture ter ureditev prometne opreme in signalizacije.

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

