Korado je odšel k Brendiju

Na pokopališču Blejska Dobrava so se poslovili od priljubljenega glasbenika. FOTO: Boštjan Fon

Kaj so o Koradu Buzetiju ob slovesu povedali Fredi Miler, Hajni Blagne, pa Tone Ivančič, ki je Koradu igral na ohceti in potem z njim ostal do konca glasbene poti, v jutrišnji številki Slovenskih novic.

Svet z njim je bil lep, barvit, predvsem pa napolnjen s čudovitimi zvoki, ki niso prihajali le iz glasilk, ampak iz vedrega srca in čiste duše., priznani primorski slavček, je štel je 64 let. Devet let po tistem, ko mu je v Lipici na rokah umrl najboljši prijatelj in član dueta, je po hudi bolezni odšel za njim. Korado in Brendi sta spet skupaj, kakor sta bila od sredine 80. let prejšnjega stoletja. Skupaj kot prijatelja in šele nato kot glasbenika, ki sta skupaj skovala mnogo uspešnic, ki so danes že ponarodele.Korado je glasbeno kariero pričel na terasi hotela Istra v Strunjanu. Bil je izjemen tenor, hkrati pa zabavljač, ki je užival v nasmehih okoli sebe. Danes so se od njega poslovili na pokopališču Blejska Dobrava pri Jesenicah. »Solza se bo posušila, rana se bo zacelila, toda bolečina v meni bo za vedno,« mu je ob slovesu zapel, Brendijev sin, skupaj z glasbenimi prijatelji in pospremil legendo slovenske zabavne glasbe na njegovi zadnji poti.