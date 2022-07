Koprsko morje zavzeli morski ježki

Na slovensko obalo se očitno v velikem številu vračajo morski ježki. Kar več kopalcev, ki so si v teh dneh za osvežitev izbrali koprsko morje, je na območju, kjer so skale, opazilo veliko teh morskih živali. To je za Novice potrdil tudi vodja koprskih kopališč Marko Štrkalj iz Marjetice Koper. »So se kar namnožili,« namreč pravi in dodaja, da jih v našem morju že nekaj let ni videl oziroma se jih bolj spominja iz otroštva izpred več kot 30 let. Kopalci naj bodo nanje pozorni, kot opozarja Štrkalj, predvsem na velikih skalah. Najbolje je, če gredo v morje obuti. Na plažah z rečnim prodcem pa, kot pravi sogovornik, težav z morskimi ježki ni.

Na takšnih plažah jih boste težko našli. FOTO: Mavric Pivk

A tudi če stopite nanje, brez panike. Reševalci iz vode so namreč usposobljeni tudi za odstranjevanje ježkovih bodic. Ob tem velja spomniti, da bodice ne bi bile tolikšen problem, če ne bi bile tako zelo krhke. Čim prej jih je treba odstraniti, najlažje s pinceto. Včasih jih težko opazimo, ker so se zarile globoko. V tem primeru sledimo modrikasti barvi, ki se pojavi na mestu, kjer se je zarila v kožo. Sicer pa se je iglic najlažje znebiti s kisom, ki jih zmehča, tako jih laže izvlečemo.

Nekateri pravijo, da je to znak, da je voda spet čista.

Zakaj so se morski ježki tako namnožili ob slovenski obali, Štrkalj ne zna povedati. »Nekateri pravijo, da je to znak, da je voda spet čista,« povzema besede številnih ljubiteljev morja. Da bi potrdili, ali je to res ali ne, bi morali na Morski biološki postaji Piran Nacionalnega inštituta za biologijo opraviti natančnejšo študijo. Mediji so sicer o povečanem številu morskih ježkov poročali že leta 2015, in sicer v Piranu ob cevi čistilne naprave. Stroka takrat ni potrdila opažanj, da jih je vedno več in da so tja prišli, ker je morje čistejše. Dr. Lovrenc Lipej z morske biološke postaje je za Primorske novice takrat povedal: »To, da bi jih bilo več, gotovo ne drži. Letos smo opravili vrsto potopov v našem morju in nimamo prav nobenih dokazov, da bi se katera od številnih vrst morskih ježkov namnožila. Pravzaprav bi bila velika škoda, če bi se namnožili, kot so se denimo v 70. letih, saj požrejo vegetacijo v morju. To se lepo vidi v Piranu pri čistilni napravi, kjer so prisotni že dlje.«