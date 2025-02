Koper je vse bolj uveljavljena ladijska destinacija

Prve velike potniške ladje oziroma križarke so v Koper priplule leta 2005. Takrat, pred 20 leti, so jih skupno gostili 18, nekatere so imele tudi po več kot 1000 potnikov na krovu. Njihov obisk je bil vsako leto večji. Že leta 2011 jih je na primer prišlo 78 s 108.820 potniki.

Pogled na nagnetene velike sestrske potniške ladje na koprskem privezu Foto: Luka Koper

Leta 2019 so s 115.581 potniki dosegli do tedaj največje prepeljano število turistov na skupno 72 ladjah. Kot njihova postaja na križarjenju se je mesto Koper prav lepo usidralo, odličen pa je bil tudi obisk potnikov v njem, po drugih mestih obale, notranjosti slovenske Istre, pa tudi na izletih na Bled, v Postojnsko jamo in še kam.

Pravi spektakel

Spomnimo, da so oktobra 2022 v Koprski zaliv na isti dan priplule štiri veličastne potniške ladje, kar je bil pravi spektakel. Pogled na morski balet velikank, ki so se v vrsti druga za drugo ob mojstrstvu kapitanov privezale na bitve potniškega terminala, je bil nekaj izjemnega. Takrat so prvič v zgodovini pristanišča hkrati priplule štiri tako velike ugledne potniške ladje. A ne samo to, šlo je namreč za enako razkošne velikanke oziroma četverčke istega ladjarja, ki so prispeli z različnih koncev sveta.

115.581 potnikov so našteli v takrat rekordnem letu 2019.

Prihod toliko potniških ladij hkrati je bil za mesto in pristanišče zagotovo zgodovinski trenutek, ki so ga predstavniki Luke Koper in mestne občine skupaj s Slovensko turistično organizacijo, ladijskim agentom Centralog in agencijo Atlas Express zaznamovali s slovesnim sprejemom v Pretorski palači. Med okoli 3500 potniki na teh ladjah je bilo tudi več turističnih novinarjev z vsega sveta. Večina potnikov je bila Američanov, od katerih jih je nekaj odšlo na dnevne obiske Bleda, Pirana in Ljubljane, del pa je ostal v Kopru, kjer so zanje pripravili vodene oglede.

Kmalu bodo ladijski potniki deležni primernega udobja. Foto: MOK

Aluminij in les

Leto pozneje so dosegli še en rekord. Oktobra 2023 so Koprčani namreč lahko občudovali največjo potniško križarko, kar jih je kdaj priplulo na potniški terminal v njihovem pristanišču. To je bil Norwegian Epic ladjarja Norwegian Cruise Line, plavajoči hotel, dolg kar 330 metrov. Zgradili so ga leta 2010, obnovili pa 10 let pozneje. Pripeljal se je iz Trsta s 4100 potniki in po večurnem pristanku pot nadaljeval proti Dubrovniku. Za varno vožnjo in seveda udobje potnikov na njem skrbi kar 1700 članov posadke.

Koper se na turistični zemljevid tako zapisuje kot čedalje bolj uveljavljena ladijska destinacija. To dokazuje tudi dejstvo, da se k nam vedno znova vračajo potniki že znanih ladjarjev, prihajajo pa tudi novi. Tako je bil že skrajni čas za ustreznejši potniški terminal, ki te dni že kaže novo podobo.

Nastajajoči koprski potniški terminal že kaže svojo obliko. Foto: Luka Koper

Njegova gradnja poteka v neposredni bližini starega mestnega jedra oziroma na mestu dozdajšnjega terminala. Tam raste zgradba lesene konstrukcije v kombinaciji z aluminijem, ki jo gradi koprsko podjetje Makro 5 gradnje. Dokončana naj bi bila maja, zanjo pa bo Luka Koper odštela skoraj 3,6 milijona evrov.

Kot pravijo v Luki Koper, bo objekt zgrajen iz trajnostnih materialov. V sklopu ureditve zunanjosti pa je predvidena tudi zasaditev sredozemskih dreves in grmovnic. V novem objektu bosta prostor dobili tudi kavarna in protokolarna dvorana.