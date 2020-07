Kopanje na Bledu vas lahko drago stane, zato previdno

Poleti večina ljudi razmišlja, kako bi se ohladili. Ena od rešitev na Gorenjskem je Bohinjsko jezero, kjer je kopanje brezplačno, ali pa Blejsko jezero, kjer bo treba plačati za celodnevno vstopnico.Na Blejskem jezeru je dovoljeno plavanje le na območju kopalnih voda (Grajsko kopališče, Hotel Toplice, Vila Bled, Velika Zaka, Regatni center – Mala Zaka), med njimi pa iz občine najbolj priporočajo kopanje na Grajskem kopališču, ki ima modro zastavo. Celodnevna vstopnica za odrasle je 9 evrov, za študente 8 evrov, za otroke do 14 let pa 6 evrov. Kopanje zunaj urejenih kopališč na Bledu ni priporočljivo, saj vas lahko doleti kazen 200 evrov.Na blejski občini so nam dejali, da s kaznovanjem na neurejenih kopališčih okoli Blejskega jezera varujejo jezero in njegov zaledni pas, saj je jezero občutljiv organizem, a doslej z globo zaradi kopanja zunaj urejenih kopališč niso nikogar kaznovali, so pa opozarjali. »V primeru posredovanja občinskih redarjev so kršitelji prenehali s kršitvami, škodljive posledice pa niso nastale, zato jim je bilo v postopku izrečeno opozorilo kot najmilejši represivni ukrep,« so nam zapisali.Na občini so se pohvalili, da je voda v Blejskem jezeru neoporečna za kopanje in da se tamkajšnje kopalne vode že vrsto let uvrščajo med odlične, kar pomeni da tudi v času največjih obremenitev ni bakterij, ki so edini znak onesnaženja s fekalijami.Ustreznost in čistost kopalnih voda si lahko ogledate tudi na straneh Arsa , kjer bodo z blejske občine poleti podatke sproti osveževali.Da bi na Bledu vsaj nekoliko stopili nasproti domačemu gostu, so dali na voljo okoli 150 brezplačnih parkirnih mest. Brezplačna parkirišča so na Betinskem klancu, na parkirišču Seliše 2 in na makadamskem parkirišču pod gradom.