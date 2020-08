Kopalci v nevarnosti: neznanec v Strunjanu zlil nevarno razkužilo

Takšne vrste obarvanja morja se je pojavilo prvič. Večkrat pa se je morje že obarvalo zaradi cvetenja in obrambnih mehanizmov alg, kar pa so v tem primeru izključili. FOTO: Uprava za pomorstvo



Kako so se lotili preiskav?

Onesnaženja na Belih skalah. FOTO: Uprava za pomorstvo

Pisali smo, da se je pred dnevi med rtom Ronek in Belimi skalami v Strunjanu morje obarvalo vijoličasto . Med kopalci je bilo kar nekaj nelagodja, saj nihče ni vedel, kaj madež pomeni, in od kod se je vzel. Pristojni so po več opravljenih analizah prišli do zaključka, da je prišlo do vnosa kalijevega hipermangana, ki ga je v morje vnesla neznana oseba.»Najverjetnejša razlaga za obarvanost vode je prisotnost mangana v ustreznem oksidacijskem stanju,« je za Slovenske novice lpojasniliz službe za varovanje obalnega morja pri upravi za pomorstvo. Kot je dodal, je snov v morje vnesla neznana oseba, ko jo je uporabljala za razkuževalne namene na plaži.Testi, ki so jih opravili pri agenciji za okolje in centru za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja v Mariboru, so pokazali, da vzorci niso organske narave (ovrže alge in druge biološke organizme). Opravili so tudi več kemičnih testov in ti niso pokazali natančnih rezultatov prisotnosti barvi, zato so se odločili še za ICP_MS preiskavo vzorca, kjer so zaznali veliko razliko v prisotnosti mangana, ki ga je bilo v obarvani vodi okoli 100mg/L. Izmerjena vrednost je bila 88000 ug/L, medtem ko je običaja vrednost v morju 3 ug/L.Mangan je kemični element, ki se uporablja kot porablja kot razkužilo v vodnih raztopinah. Je brez vonja, nevaren, celo smrtno nevaren, pa je v večjih količinah. Ob pojavu vijoličnega madeža so pristojni odsvetovali kopanje v tem delu morja in kaže, da je bilo tako še najbolje, saj je mangan lahko nevaren ob kontaktu s kožo, predstavlja resno grožnjo pri vdihavanju in zaužitju in je nevaren za sluznico.Pred začetkom sezone so upravljalci plaž dobili navodila NIJZ, da bodo morali razkuževati kontaktne površine kot so ograje, držala in kljuke, dnevno pa ležalnike, senčnike in drugo skupno opremo. Izposojo opreme na NIJZ sicer odsvetujejo, v primeru, da deluje, pa je potrebno zagotoviti njeno razkuževanje ob menjavi uporabnika.